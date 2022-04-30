Рабочая окраина: почему конфликт между Киевом и Донбассом был неизебежен

Бруй Игорь/Фотохроника ТАСС

Донбасс называли сердцем России. В 20–30-е годы, в разгар индустриализации, донецкий бассейн снабжал всю страну углем, который был тогда «кровью» промышленности.

Слово «Донбасс» пришло из сложившегося в первые годы советской власти новояза: тогда было страшно популярно все сокращать, и аббревиатуры стали одной из главных примет того времени.

В степях в бассейне реки Северный Донец издревле находили «горючий камень». Месторождения угля были разведаны еще при Петре I. Самодержец открытие оценил, отметив, что минерал этот может оказаться зело полезен. Но разработки так толком и не начались — русское государство регулярно воевало с Османской Портой и ее сателлитом, Крымским ханством.

Крымцы крепко держали Приазовье и Причерноморье, по факту контролируя все Дикое Поле. Оцените масштаб: теперь в границах этого географического образования помещаются нынешние российские Белгородская, Липецкая, Тульская, Орловская, Курская, Тамбовская, Пензенская, Воронежская, Саратовская, Волгоградская и Ростовская области, Луганская и Донецкая народные республики, а также Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Херсонская области, прирезанные к исторической Украине, плюс непризнанная Приднестровская Молдавская Республика.

Климатические и природные преимущества Донбасса были очевидны: мягкий по сравнению с Центральной частью России климат, плодородные почвы, богатые залежи полезных ископаемых, выход к Азовскому морю. Экономические перспективы просто замечательные.

Бурное развитие угледобычи в регионе началось в 20–30-х годах XIX века. «Черное золото» рубили в помещичьих, казацких и даже крестьянских шахтах. А в конце 60-х годов в этих краях объявился Джон Хьюз, британский промышленник, взявший у русского правительства концессию на строительство металлургического завода. В чистом поле вырос рабочий поселок Юзовка (Хьюза русские быстро перекрестили в Юза), давший начало современному Донецку. Через каких-то два десятка лет неподалеку уже дымили чугунолитейное и машиностроительное предприятия, а к 20-м годам XX века — первый в стране азотный и два коксохимических завода.

Широкое освоение богатств Донецкого угольного бассейна автоматически сделало регион локомотивом промышленности и индустриализации. Плакат, где из сердца, расположенного на Донбассе, тянутся артерии ко всем крупным городам европейской части СССР, вовсе не случайная метафора.

Донбасский уголь был жизненно необходим для промышленности. Им отапливались города, им же «питались» доменные печи металлургических комбинатов. Уголь был одним из символов индустриализации.

— Во времена СССР шахтеров называли гвардией труда, — говорит председатель Макеевского территориального профсоюза работников угольной промышленности ДНР Георгий Янков. — Легендарный Алексей Стаханов работал на шахте в Горловке. Пример Стаханова был актуален не только для отрасли, но и для всей страны. Шахты были передовым участком, где в первую очередь внедрялись технические достижения. Люди, работающие в забоях, должны обладать высокой квалификацией. Особенность отрасли в том, что нельзя просто взять необученного человека, выдать ему кирку да лопату и отправить в шахту. Здесь нужны специальные знания и наработанные навыки. Поэтому население всех шахтерские регионов России всегда отличалось особенностями своего менталитета.

По словам Георгия Янкова, шахтеры и рабочие донбасских предприятий никогда не разделяли романтических мечтаний украинских националистов о построении самостийной державы, которой будет непременно помогать Европа и где будут говорить только на «мове». Жители Донбасса всегда были представителями урбанистической агломерации, которые заметно отличались от уроженцев сельских общин так называемой Слобожанщины или хуторян Западной Украины.

Соответственно, и на мир обитатели передового, индустриального центра смотрели совсем по-другому. Здесь умели работать и оценивали человека по его трудовым достижениям, а не по скопленному в закромах и ухоронках «багатству» (произносится с придыханием через характерное малороссийское «гэ»), которое для, как их называли, селюков было предметом гордости и мерилом социальной значимости. Раскол, как мы видим, не только классовый (крестьяне — пролетарии), а цивилизационный.

Во время Великой Отечественной войны Донбасс сражался против фашистов и почти не отметился предателями, которые переходили на сторону врага.

И если жители западной Украины охотно соглашались идти на службу в Вермахт и СС, где из коллаборационистов набирались целые дивизии, то донецкие и луганские большей частью уходили в партизаны. Яркий пример — «Молодая гвардия»: подпольщики — вчерашние школьники, действовали именно на Донбассе, в Краснодоне на территории современной ЛНР.

Конфликт с Киевом был неизбежен, считают сегодня на Донбассе. Война все равно бы началась, вопрос только в сроках.

— Донбасс был одним из самых развитых промышленных регионов СССР и в таком виде достался Украине. Но общего языка Киев с Донецком и Луганском найти так и не смог, — говорит политолог Кирилл Яковлев. — Несмотря на колоссальные налоги, которые поступали в центр из Донбасса, в Киеве смотрели на шахтеров как на врагов. Вместе с тем отпустить Донбасс по-хорошему Киев тоже не хотел. В итоге Донбасс ушел сам.