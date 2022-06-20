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Эксперт Светов: Результат выборов в парламент Франции — предупреждение для политиков стран ЕС

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Эксперт Светов: Результат выборов в парламент Франции — предупреждение для политиков стран ЕС
Фото: flickr/european_parliament

Отсутствие в парламенте значительного преимущества правящей партии означает, что президенту Франции Эммануэлю Макрону будет еще сложнее продвигать непопулярные реформы. Кроме того, сложившаяся ситуация является «звонком» для многих европейских политиков. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, результаты выборов в парламент в значительной степени были ожидаемыми.

— На президентских выборах Макрону удалось купировать вопросы, которые к нему имелись у французов. Прежде всего, это вопросы, связанные с уровнем жизни и проблемами, которые стали возникать у французов из-за поддержки Макроном всех санкций в отношении России. Но Макрон эту тенденцию переломил, потому что Марин Ле Пен была сделана главным врагом. По сути дела он второй раз сыграл в ту же игру: «Если не я, то вы получите Ле Пен, и все обвалится». После президентских выборов время шло, положение французов ухудшалось, не проглядывались перспективы, в которых будет видно оздоровление обстановки, — рассказал политолог.

Как отметил специалист, французы видят, что Макрон втянут в конфликт на Украине, постоянно ездит туда и ведет переговоры. У французов складывается ощущение, что для президента важнее украинцы, а не собственный народ.

При выборах в парламент у французов появилась возможность не выбирать «между добром и злом», как это было сформулировано на президентских выборах, подчеркнул эксперт.

— Макрон получил преимущество на выборах, получил больше всего мандатов, но это не абсолютное большинство в парламенте. Кроме того, резко уменьшилось количество мандатов по сравнению с предыдущими выборами. Кроме того, Меланшон, который на президентских выборах фактически разделил с Ле Пен второе и третье места, здесь получил второе место. Французы, критически относящиеся к нынешней власти, смогли оказать поддержку Марин Ле Пен. Ее результаты поразительны: третье место, возможность создать фракцию в парламенте, решать какие-то проблемы, — пояснил специалист.

Для Элизабет Борн, которая накануне выборов возглавила правительство Франции, новый расклад политических сил стал серьезным ударом, отметил Светов. Во Франции бывали случаи, когда ведущие политические игроки принадлежали к разным партиям. С подобными историями связаны многочисленные проблемы кризисов в стране, подчеркнул эксперт.

Искать компромиссы с новым составом правительства придется долго, уверен собеседник «ВМ».

— Если предыдущие пять лет власть могла диктовать (и то получила движение «желтых жилетов»), то сейчас уже так не выйдет. Продавливать будет трудно, надо в чем-то уступать. Кто пойдет им навстречу? Ясное дело, что не Ле Пен. С Меланшоном тоже договариваться сложно: он может потребовать платы — вплоть до поста премьер-министра. Я полагаю, переговоры будут долгими и сложными, — рассказал специалист.

Светов обратил внимание, что произошедшее во Франции — предупреждение для многих политиков стран ЕС. В частности, для немецкого канцлера Шольца и его партии, так как в Германии планируются выборы в парламенты земель. Также это серьезный «звонок» для британского премьер-министра Бориса Джонсона, которому недавно объявили вотум недоверия. Несмотря на то что Джонсон смог выдержать голосование в партии, спустя некоторое время он все равно может отправиться в отставку, как ранее произошло с Терезой Мэй, уточнил эксперт.

Перемены в парламенте не должны значительно повлиять на отношение Франции к ситуации на Украине, отметил собеседник «ВМ».

— Правительству Франции нужно считаться с тем, что далеко не все французы в восторге от того, какие деньги тратятся на Украину. Но не думаю, что это как-то скажется на поведении Франции в отношении российско-украинского конфликта, потому что Меланшон тоже за поддержку Украины выступает. Кроме того, они же не командуют в этом вопросе, здесь ключевую позицию занимают США. Французам дозволено немного инициативы, но это игра в доброго и злого следователя. Франция играет в доброго следователя, но, как только дело доходит до санкций, Франция тут как тут. И готовность поставлять оружие также демонстрирует, — резюмировал политолог.

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» не получила абсолютного большинства мест в национальном собрании по итогам второго тура выборов. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщило издание Le Monde.

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