«Уничтожение больного зуба»: возможен ли роспуск НАТО и как это повлияет на мировую политику

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Странам Евросоюза следует готовиться к роспуску Североатлантического альянса и начинать проводить политику, которая не основана на взгляде США. Об этом заявила в понедельник, 18 июля, депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», возможен ли роспуск альянса в ближайшее время и как это отразится на мировой политике.

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что Организация Североатлантического договора может прекратить свое существование. Однако это не произойдет в ближайшее время.

— В теории роспуск НАТО вполне возможен, но не в ближайшем будущем. Ключевая страна Евросоюза — Германия, а влияние США на нее довольно велико. Однако отмечу, что сам факт того, что эта мысль приходит в голову и ее озвучивают, доказывает, что дело пойдет к роспуску, — сказал он.

Эксперт уверен, что ликвидация Североатлантического Альянса будет иметь позитивное значение для мирового сообщества.

— Ликвидация НАТО — это уничтожение больного зуба. Уровень политической и военной напряженности в мире резко упадет. Это будет очень хорошим исходом для России в том числе. Раньше было два блока НАТО, в дальнейшем остался один. Если произойдет ситуация, когда не останется ни одного, то всем будет только лучше. При наличии двух блоков Североатлантического Альянса это имело определенное стабилизирующее значение. Сейчас же существует явный призыв к агрессии, — рассказал он.

Политолог Сергей Маркелов отметил, что роспуск НАТО невозможен. По его словам, в скором времени альянс ждут большие перемены.

— Я считаю, что роспуск НАТО невозможен. Сейчас альянс испытывает проблемы и ждет перезагрузки, например, ослабления американского влияния. Если распустить НАТО, то это станет катастрофой для западного мира. Страны настолько привыкли к этому военному блоку, что его ликвидация станет слишком болезненной. Однако перезагружать его точно будут, потому что в мире меняется настроение членов Североатлантического Альянса. Они хотят равенства, они устали от давления США, хотят сами создавать оружие, укрепляться и быть на равных позициях. Внутреннее содержание и принципы взаимодействия будут кардинально меняться, — сказал он.

Собеседник «ВМ» отметил, что многие страны — члены альянса будут настаивать на уменьшении влияния США внутри НАТО. Однако это достаточно сложно осуществить.

— Иллюзия, на которой создавалась НАТО, — это коллективная безопасность. Однако альянс будет выравнивать свою историю под давлением ее вторичных государств. Они будут настаивать, что организация действительно должна заниматься безопасностью, а не создавать напряженные конструкции по всему земному шару. Соответственно, НАТО будет создавать защитные виды сооружений, армии будут настроены на поддержание суверенитета страны. Так как сейчас они настроены на нарушение чужих границ. Организация будет трансформироваться во все стороны, но это будет сложный и долгий процесс, — подчеркнул он.