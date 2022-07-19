«У Европы серьезные проблемы»: какие страны ЕС попали в самое бедственное положение в сфере энергетики

Фото: shutterstock

Энергетические и коммунальные компании Европы накопили долгов на 1,7 триллиона евро на фоне выросших расходов из-за роста цен на нефть и газ, сообщает Bloomberg. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», какие страны попали в самое бедственное положение и чем вызвана эта критическая ситуация.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что ситуация вызвана неправильной энергетической политикой европейских стран на протяжении долгих лет, а также антироссийскими санкциями.

— Эта ситуация вызвана ростом цен на энергоносители, такие как газ, уголь и электроэнергия. А также политикой многих стран, которые старались сдерживать рост цен для населения и мелких покупателей, чтобы избежать социального взрыва. Отмечу, что европейская энергетическая политика на протяжении многих лет перестраивала рынок со стороны надежности в сторону вариантности. Они считали, что это будет приносить потребителям больше выгоды. Но оказалось, что цена, которую платит Европа, доказывает, что эта политика была не очень дальновидной. Также санкции против России сыграли огромную роль в этом вопросе, — считает он.

В особо критической ситуации оказалась немецкая энергетическая компания Uniper, отметил эксперт.

— Один из крупнейших игроков на газовом рынке Uniper находится в максимально тяжелой ситуации. Сейчас эта компания на стадии банкротства путем частичной или полной национализации. Ей выделили 2 миллиарда евро, но они уже закончились. Капитализация компании находится в районе 3–4 миллиардов евро. Это не единичный случай. Более мелкие организации активно лопались на протяжении прошлого года. Сейчас дело дошло до более крупных и системных игроков, — сказал он.

Собеседник «ВМ» отметил, что все страны Европы находятся в сложной ситуации. Даже Франция, которая не экспортирует энергоресурсы, переживает нелегкие времена.

— У всех европейских стран серьезные проблемы. Например, Франция не импортирует значительное количество энергоресурсов, тем не менее большое число АЭС не работает, многие блоки остановлены из-за погодных условий и коррозии. Это создает серьезную дополнительную нагрузку на энергетический сектор, — рассказал он.

Финансовый аналитик Михаил Беляев уверен, что Европа оказалась в ужасном положении из-за введения антироссийских санкций.

— Критическая ситуация в европейских странах вызвана введением антироссийских санкций и ограничением поставок. Это привело к взлету цен на космический уровень. Все эти факторы привели к тому, что энергетические и коммунальные компании Европы оказались в ужасающем положении. У них не хватало прибыли, и они залезли в огромные кредиты, — сказал он.

Эксперт отметил, что единственный способ наладить ситуацию — это снять санкции с России. Тем не менее для восстановления платежеспособности энергетических компаний Европы понадобится не один десяток лет.

Беляев подчеркнул, что все европейские энергетические компании страны переживают очень сложные времена. В дальнейшем ситуация будет ухудшаться.

— Все европейские компании, которые связаны с поставкой энергоресурсов, переживают сложные времена, а также компании-потребители, например, производители пластика. Их ждет еще более серьезное бедственное положение, — считает он.

Специалист подытожил, что в самом выгодном положении находятся страны, которые смогли проявить гибкую позицию по отношению к России.

— Тяжелее всего тем странам, у которых серьезная промышленность. А также тем, кто имеет более твердолобую позицию в отношении антироссийских санкций. Отмечу, что в самом выгодном положении находятся Венгрия и Австрия, потому что они проявляют более гибкую позицию и не следуют слепо рецептам США. Очень тяжело Германии, потому что у нее крупная промышленность и она сильно зависит от поставок энергоресурсов из России. Также Италия и Испания на фоне ослабленной экономики чувствуют себя максимально некомфортно. Подчеркну, что в ближайшее время будет тяжело Финляндии из-за отсутствия собственных энергоисточников, — заверил он.