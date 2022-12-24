Халатность, повлекшая смерть: кто виноват в пожаре в доме престарелых в Кемерове и какое наказание их ждет

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Собственнику нелегального приюта для престарелых, который сгорел в результате ЧП в Кемерове, может грозить до 10 лет лишения свободы с возмещением морального вреда родственникам в виде денежных компенсаций. Ответственность за трагедию будет также возложена на тех, кто допустил ошибки при эксплуатации печи, ставшей источником возгорания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщили эксперты.

По мнению Асии Мухамедшиной, члена Ассоциации юристов России, ответственность за случившееся в первую очередь должна быть возложена на организатора данного заведения.

— Согласно Уголовному кодексу России, за причинение смерти по неосторожности, также за халатность на службе и за услуги, не отвечающие требованиям безопасности для жизни или здоровья жильцов, собственнику «последнего приюта» за сгоревших там людей грозит до десяти лет лишения свободы с возмещением морального вреда родственникам погибших в заведении — от 100 тысяч рублей до одного миллиона, — сообщила эксперт.

В свою очередь юрист Мария Спиридонова, управляющий партнер «Легес Бюро», уверена, что в данной ситуации имеется несколько виновных лиц, чьи действия (или бездействие) повлекли за собой пожар.

— В первую очередь накажут ответственного за пожарную безопасность, — сообщила Спиридонова. — В связи с тем что данное лицо не осуществило достаточные меры для обеспечения безопасности, то есть не уследило за печью. В связи с чем его могут привлечь к уголовной ответственности по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

Вместе с этим не удастся избежать наказания гражданам, которые управляли заведением, уточнила спикер.

— Они также понесут ответственность по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сообщила юрист. — При должной осмотрительности они могли бы устранить источник опасности для жизни и здоровья престарелых.

А вместе с этим лица, из-за чьих действий произошла ситуация (как предварительно установлено, вследствие неправильного обращения с печью), тоже понесут ответственность в рамках части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Трагедия произошла на Таврической улице в Кемерове. Речь идет о двухэтажном доме размером 12 на 15 метров. Общая площадь возгорания не превысила 180 «квадратов». Как сообщается в ряде СМИ, дом престарелых имел неофициальный статус и функционировал нелегально.

В настоящее время пожар потушен, представители экстренных служб производят разбор завалов. Известно, что второй этаж дома был практически полностью уничтожен огнем.

Предварительной причиной ЧП стала неправильная эксплуатация печи, о чем ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Отмечается, что раньше на месте пансионата находился обычный жилой дом, который владельцы приспособили для проживания престарелых.

В здании было печное отопление. И, по предварительным данным, именно неправильная эксплуатация печи стала причиной возгорания.

Уточняется, что второй этаж заведения был мансардного типа, с утеплителем из пенопласта и деревянными перекрытиями. Такие материалы могли способствовать стремительному распространению огня. Когда сотрудники МЧС прибыли на место инцидента, весь второй этаж был охвачен огнем.

Согласно последним данным, в результате инцидента погибло 22 человека, еще шесть пострадали. Из них двое госпитализированы с ожогами. Их состояние оценивается как критическое. Четверо, по данным врачей ожогового центра Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского, лежат с диагнозом «отравление продуктами горения легкой степени». Они проходят лечение в домашних условиях.

Следственный комитет Следственного управления по Кемеровской области возбудил уголовные дела по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам); части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц); части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным СМИ, арендатором приюта оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. В настоящее время священнослужитель находится в следственном отделе. 31-летнему священнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщается в Telegram-канале СКР.

По данным следователей, мужчина арендовал дом в частном секторе, где организовал приют для бездомных и лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Дом обогревался угольным котлом, при этом жильцы сообщали организатору приюта, что агрегат неисправен. В настоящий момент проводятся следственные действия с участием подозреваемого.

Между тем правоохранителями установлена и личность собственника здания, в котором арендовались помещения для приюта. Владельцем заведения оказалась женщина. Она направлена в следственный отдел для выяснения подробностей произошедшего.