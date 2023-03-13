Что известно об убийстве в кафе в Подольске и причастен ли к нему сын экс-министра и депутата
11 марта в одном из кафе подмосковного Подольска произошла поножовщина, в результате которой 24-летний местный житель получил ранение и позже скончался в больнице. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что в преступлении замешан хоккеист Артем Иванюженков, сын депутата от партии КПРФ Бориса Иванюженкова. Как развивались события и кто причастен к убийству — в материале «Вечерней Москвы».
Пьяная ссора
Преступление произошло в одном из гриль-баров подмосковного Подольска. Как сообщил Telegram-канал «112», незадолго до преступления в заведении отдыхали две компании. В процессе застолья группы объединились в одну. Вскоре между участниками началась словесная перепалка, которая переросла в драку.
В результате потасовки 24-летнего местного жителя ударили ножом. Мужчину доставили в больницу, но через некоторое время он скончался от полученных травм.
По данным Следственного комитета, сразу после убийства злоумышленник скрылся с места преступления. В СМИ появилась информация о том, что к драке был причастен сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, хоккеист клуба «Сочи» Артем Иванюженков.
Вступились
После обвинения сына депутата журналисты обратились в пресс-службу ХК «Сочи». Телеканал РЕН ТВ сообщил, что сотрудник пресс-службы Владимир Самохин видел Артема Иванюженкова в последний раз 26 февраля, так как команду отпустили в отпуск из-за невыхода в плей-офф КХЛ. Позже пресс-служба сообщила, что 10 и 11 марта спортсмен находился во дворце спорта «Большой» на тренировке, а 12 марта у игроков был выходной. При этом в клубе отметили, что официальных запросов от правоохранительных органов не поступало.
Хоккеист также выложил видео, на котором позирует на фоне достопримечательностей города и опровергает свою причастность к преступлению. Он сообщил, что находится в Сочи уже три дня.
Не остался в стороне и коллега отца хоккеиста, депутат Государственной думы Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он заявил, что спортсмен не причастен к преступлению, а правоохранительные органы уже задержали настоящего убийцу.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в беседе с журналистами также отметила, что информация о причастности к убийству спортсмена не соответствует действительности, и напомнила коллегам об ответственности за распространение заведомо ложной информации.
Расследование уголовного дела
Вскоре Следственный комитет Московской области заявил, что по делу задержан подозреваемый. Им оказался местный житель 1995 года рождения.
В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Подозреваемый признал свою вину, подписал явку с повинной и поучаствовал в следственных действиях. По словам Врадий, свидетели тоже опознали в нем нападавшего.