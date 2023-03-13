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Что известно об убийстве в кафе в Подольске и причастен ли к нему сын экс-министра и депутата

Степан Жирнов
Происшествия
Что известно об убийстве в кафе в Подольске и причастен ли к нему сын экс-министра и депутата
Фото: Официальный сайт ХК «Витязь»

11 марта в одном из кафе подмосковного Подольска произошла поножовщина, в результате которой 24-летний местный житель получил ранение и позже скончался в больнице. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что в преступлении замешан хоккеист Артем Иванюженков, сын депутата от партии КПРФ Бориса Иванюженкова. Как развивались события и кто причастен к убийству — в материале «Вечерней Москвы».

Пьяная ссора

Преступление произошло в одном из гриль-баров подмосковного Подольска. Как сообщил Telegram-канал «112», незадолго до преступления в заведении отдыхали две компании. В процессе застолья группы объединились в одну. Вскоре между участниками началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

В результате потасовки 24-летнего местного жителя ударили ножом. Мужчину доставили в больницу, но через некоторое время он скончался от полученных травм.

По данным Следственного комитета, сразу после убийства злоумышленник скрылся с места преступления. В СМИ появилась информация о том, что к драке был причастен сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, хоккеист клуба «Сочи» Артем Иванюженков.

Вступились

После обвинения сына депутата журналисты обратились в пресс-службу ХК «Сочи». Телеканал РЕН ТВ сообщил, что сотрудник пресс-службы Владимир Самохин видел Артема Иванюженкова в последний раз 26 февраля, так как команду отпустили в отпуск из-за невыхода в плей-офф КХЛ. Позже пресс-служба сообщила, что 10 и 11 марта спортсмен находился во дворце спорта «Большой» на тренировке, а 12 марта у игроков был выходной. При этом в клубе отметили, что официальных запросов от правоохранительных органов не поступало.

Хоккеист также выложил видео, на котором позирует на фоне достопримечательностей города и опровергает свою причастность к преступлению. Он сообщил, что находится в Сочи уже три дня.

Не остался в стороне и коллега отца хоккеиста, депутат Государственной думы Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он заявил, что спортсмен не причастен к преступлению, а правоохранительные органы уже задержали настоящего убийцу.

Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в беседе с журналистами также отметила, что информация о причастности к убийству спортсмена не соответствует действительности, и напомнила коллегам об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Расследование уголовного дела

Вскоре Следственный комитет Московской области заявил, что по делу задержан подозреваемый. Им оказался местный житель 1995 года рождения.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый признал свою вину, подписал явку с повинной и поучаствовал в следственных действиях. По словам Врадий, свидетели тоже опознали в нем нападавшего.

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