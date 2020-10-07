Химик объяснил, почему в Подмосковье из-под крана потекла «огненная» вода

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Сети появился ролик, на котором житель Подмосковья включил кран, а оттуда полилась «огненная» вода. На кадрах видно, как мужчина подносит включенную зажигалку к жидкости, и она начинает гореть. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, что могло стать причиной такого явления и можно ли использовать такую воду.

По словам доктора химических наук Валерия Власова, процесс горения воды из-под крана может возникать, когда в жидкости содержится высокая концентрация газа.

— То, что горит вода, — это последствие попадания в воду сероводорода. Именно поэтому такая реакция и происходит, — пояснил эксперт.

Воспламенение жидкости, по его словам, также может вызывать йодобром, который минерализирует воду и легко загорается.

Власов отметил, что йодобромные воды, в отличие от жидкости, содержащей сероводород, применяют в лечебно-профилактических целях.

— А вот вода с сероводородом опасна для человеческого организма. Ее нельзя употреблять в больших количествах, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Он добавил, что сероводород способен вызвать интоксикацию, сильные головные боли, а при большой концентрации в питьевой воде может привести к удушью и даже смерти.

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