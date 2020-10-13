«Бесноватых полно»: что делать с конфликтными пассажирами такси

Фото: youtube.com / Рафис Камалетдинов

Видео с очередной пассажиркой в стиле «Вези меня, мразь!», выложенное в Сеть блогером-таксистом Рафисом Камалетдиновым, разлетелось по различным телеграм-каналам и СМИ. На нем женщина, опаздывающая на работу, требует от водителя такси ехать быстрее, перестраиваясь на выделенную полосу, по которой запрещено движение. Почти вся поездка сопровождается угрозами и криками в адрес мужчины. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях истории и проанализировала ее с моральной точки зрения.

Предположительно, инцидент произошел в конце сентября на Кутузовском проспекте, когда из-за строительства Большой кольцевой линии был закрыт участок «Молодежная» — «Парк Победы» на синей линии метро. Соответственно, маршрут обслуживали компенсационные автобусы.

Изначально бескультурно

Как объясняет блогер Рафис Камалетдинов в своем видео на YouTube, поездку в один из тех дней как раз осуществлял его коллега, пожелавший остаться неизвестным.

— Приехал точно по адресу к указанному подъезду, долго ждал клиентку. Она потом прибежала, и они поехали в центр. В то время на (Кутузовском — прим. «ВМ») проспекте выделенная полоса была закрыта из-за работ в метрополитене, по ней ездили автобусы. Над ней висел знак, запрещающий движение. Если вы видите, что над выделенной полосой «кирпич», то ехать таксистам категорически нельзя. Будут приходить штрафы, — рассказал автор.

С самого начала клиентка вела себя некультурно, предъявляя претензии к водителю из-за того, что он якобы не туда подъехал и что накануне поездка стоила 300 рублей, а не в два раза дороже. Таксист при этом не реагирует на грубый тон женщины, а пытается спокойно ей все объяснить.

При выезде на Кутузовский женщина буквально не может справиться с эмоциями. Она визжит, требует, чтобы мужчина вез ее как можно быстрее и перестроился на свободную полосу, тем самым принуждая водителя нарушить правила дорожного движения. Кроме того, угрожает водителю жалобой и тем, что его никто больше не вызовет.

Разумеется, по итогам истории его рейтинг, влияющий на получение заказов, оказался значительно понижен за «грубость», «отсутствие сдачи» и «небезопасное вождение».

Психов слишком много

Увы, подобные ситуации происходят постоянно. Как отметил председатель координационного совета работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков, «бесноватых пассажиров» полно, у таксистов работа такая — с ними сталкиваться. По его мнению, проверять людей на адекватность бессмысленно, здесь поможет только видеонаблюдение.

— Нужно сделать так, чтобы камеры постоянно работали в салоне и пассажиры об этом знали, чтобы хоть как-то охладить их пыл, — предложил эксперт. — Такое бывает обычно при алкогольном или наркотическом опьянении.

Правда, если человек опаздывает на работу и кричит, как в данной ситуации, то он явно не в себе и ему нужно просто лечиться, уверен Попков.

Способы борьбы

Но стоит ли терпеть чьи-то психические расстройства?

Однозначного ответа на этот вопрос тут нет, считает общественник.

— Нужно действовать по ситуации. Стоит либо высадить пассажира, либо провести беседу с ним. Но так как водитель управляет автомобилем и сосредоточен на дороге, конечно, лучше избавиться от такого пассажира. И нервы себе не трепать, и не провоцировать ДТП. А клиент должен понимать: если водитель не едет быстро, значит, ситуация на дороге этого не позволяет, — добавил Андрей Попков.

Есть еще один вариант: попросить компенсировать штрафы, траты, связанные с возможным лишением водительских прав, если наткнетесь на патруль ДПС. Вероятнее всего, пассажир, увидев, во сколько это все обойдется, захочет ехать дольше по времени, но дешевле по стоимости и поймет, что игра на самом деле не стоит свеч.

Отстаньте уже от таксистов

«Вечерняя Москва» отмечает еще одну важную деталь: таксисты, сотрудничающие с популярными агрегаторами — «Яндекс. Такси», UBER, «Везет», DiDi, Maxim, «СитиМобил», — не могут влиять на цену поездки. Как правило, ценообразование регулируется автоматическими алгоритмами в соответствии с текущим спросом, чтобы доехать из точки А в точку Б могли в первую очередь те, кто в этом действительно нуждается.

Кроме того, прежде чем заказать поездку, надо обязательно проверить то место, где вы находитесь, — геолокацию. Да, мы живем в XXI веке, но и в наше время случается так, что точка на карте порой сбивается из-за того, что где-то сигнал ловится хуже, и мы получаем ту самую незначительную погрешность в 100–200 метров, мешающую нам потом 10 минут найти машину в собственном дворе.

Обвинять в ошибках связи человека, который работает по 12–16 часов в день, чтобы прокормить свою семью, чтобы одеть ребенка в школу или сходить с ним на какой-нибудь праздник, как минимум непорядочно. Такси — это тяжелый труд, вопреки всем стереотипам.

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