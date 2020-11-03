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В Союзмультфильме рассказали о таланте Владимира Шафранюка
Фото: youtube.com / Союзмультфильм

В Союзмультфильме рассказали о таланте Владимира Шафранюка

Олег Сыров

Происшествия

Пресс-секретарь государственной киностудии по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» Марина Малыгина прокомментировала «Вечерней Москве» печальное сообщение о смерти создателя мультфильмов о Незнайке Владимира Шафранюка:

— Мы очень опечалены известием о том, что Владимира Алексеевича не стало. Его вклад в развитие отечественной анимации стал яркой составляющей своеобразного и неповторимого лица отечественной мультипликации. Владимир Алексеевич являлся уникальным мастером, этот художник-кукольник обладал умением создавать на экране яркие, характерные и запоминающиеся образы, - сказала представитель «Союзмультфильма».

Малыгина добавила, что герои мультфильмов Шафранюка производили неизгладимое впечатление на зрителей как в нашей стране, так и за рубежом.

Ранее сообщалось о том, что создатель мультфильма о Незнайке умер в возрасте 85 лет.

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умер художник«Союзмультфильм»#куклы
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