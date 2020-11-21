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«Она меня не послушала»: подруга зарезанной в Москве школьницы просила ее не ходить на вписки
Фото: youtube.com / Москва 24

«Она меня не послушала»: подруга зарезанной в Москве школьницы просила ее не ходить на вписки

Наталия Белова

Происшествия
Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Тело 14-летней школьницы с множественными ножевыми ранениями обнаружили в квартире на Можайском шоссе в пятницу, 20 ноября. Тогда же около дома было найдено тело 17-летнего молодого человека. «Вечерняя Москва» разобралась в подробностях трагедии.

Смерть 14-летней Вари (имена всех несовершеннолетних изменены — прим. «ВМ») сразу вызвала множество вопросов у следователей. Очевидцы сообщают, что девочка была найдена совершенно голой, лежащей в луже собственной крови, а вокруг тела были разбросаны презервативы и таблетки. За некоторое время до этого у того же дома на Можайском шоссе было обнаружено тело 17-летнего Дениса. Он, по версии следствия, был молодым человеком Вари и покончил с собой после совершенного убийства.

Знакомые описывают Варю, как добрую и открытую девочку. Она жила с папой, который в день трагедии находился в командировке, и бабушкой, лечившейся в больнице. Варя нормально училась в школе, играла в онлайн-игры, много времени проводила в Истре у родных.

— Мы познакомились с ней в мае, во время карантина, — рассказала подруга девочки Тамара. — Довольно хорошо общались с ней летом, до ее отъезда из Истры. После перестали общаться. В целом она открытый человек, много говорили по душам. Для своих лет довольно сообразительная была, но также могла совершать ошибки. Всегда была добра. Никогда ничего не было жалко ей. В Москве, по ее рассказам, было мало друзей у нее. Семья хорошая, доброжелательная.

По словам Тамары, Варя часто знакомилась и дружила с мальчиками, иногда могла выпить, «но без фанатизма»:

— Она была довольно хорошей. Никаких зависимостей не замечала за ней. Да, бывало вот попробует что-то, но не на постоянной основе. Я про алкоголь и испарители всякие. А в конце лета она познакомилась с каким-то мальчиком из Москвы, гуляли в одной компании. Но потом вроде прекратили общение. Имени его я не знаю.

«Она меня не послушала»: подруга зарезанной в Москве школьницы просила ее не ходить на впискиСКР

Про неизвестного мальчика рассказывает и другая подруга девочки, Ира. По ее словам, Варя довольно часто проводила время на вписках, в компании молодых людей:

— Она была очень веселой, никогда не унывала. Помню, этим летом я говорила ей, чтобы она не ходила на вписки и не звала мальчиков к себе. Она спрашивала у меня совета, как общаться с парнями, но в итоге, как видим, она меня не послушала.

Ира вспомнила, что Варя часто рассказывала ей про различные тусовки.

— Не знаю уж, какие там были ребята, но вписки стандартные — алкоголь, сигареты и так далее. Потом однажды у нее появился мальчик — как раз этим летом. Варя говорила, что он предлагал ей переспать, но я тогда ее отговорила.

Что это был за мальчик, Ира тоже не знает — школьница никогда не показывала подруге своего возлюбленного и, кажется, старалась особенно не афишировать отношения:

— Она ничего о нем не рассказывала, только то, что он взрослый и красивый. И что склонял ее к интиму, но после того, как Варя ему отказала, они, кажется, расстались. Но она вроде не особо по этому поводу переживала либо просто не показывала.

В настоящее время Следственный комитет РФ продолжает расследование преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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