СК раскрыл подробности смерти двух подростков на западе Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

В Москве продолжается расследование уголовного дела, которое возбудили после убийства 15-летней девушки на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу в субботу, 21 ноября.

В пятницу, 20 ноября, в квартире жилого дома на Можайском шоссе было найдено тело несовершеннолетней с множественными колото-резаными ранениями. Кроме того, позже появилась информация о том, что подозреваемый в убийстве девушки найден мертвым.

Следователи установили, что 17-летний подросток нанес своей знакомой несколько ударов ножом, после чего девушка скончалась. Затем молодой человек покончил жизнь самоубийством, сообщили в пресс-службе.

Следователи назначили проведение судебно-медицинских экспертиз. В СК уточнили, что ход расследования уголовного дела стоит на личном контроле руководителя Главного следственного управления Андрея Стрижова.

Ранее знакомая погибшей рассказала, что девушка впустила парня в квартиру на Можайском шоссе по пожарной лестнице. Никто не знал про их отношения, так как они тщательно скрывали свой роман.

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