Предполагаемого убийцу 15-летней девушки в Москве нашли мертвым
Предполагаемого убийцу 15-летней девушки, чье тело ранее нашли в квартире жилого дома на западе Москвы, обнаружили мертвым. Подозреваемый сначала расправился с жертвой, а потом свел счеты с жизнью. Его тело нашли недалеко от места преступления.
СМИ выяснили, что несовершеннолетняя девушка и подозреваемый в ее убийстве молодой человек состояли в романтических отношениях, они встречались несколько недель.
Знакомая погибшей рассказала, что девушка впустила парня в квартиру на Можайском шоссе по пожарной лестнице. Никто не знал про их любовную связь, так как они тщательно скрывали свой роман, передает РЕН ТВ.
В настоящее время причины произошедшего устанавливают следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Прокурор Москвы Денис Попов поставил расследование дела на личный контроль.
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