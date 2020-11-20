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Предполагаемого убийцу 15-летней девушки в Москве нашли мертвым
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Предполагаемого убийцу 15-летней девушки в Москве нашли мертвым

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Предполагаемого убийцу 15-летней девушки, чье тело ранее нашли в квартире жилого дома на западе Москвы, обнаружили мертвым. Подозреваемый сначала расправился с жертвой, а потом свел счеты с жизнью. Его тело нашли недалеко от места преступления.

СМИ выяснили, что несовершеннолетняя девушка и подозреваемый в ее убийстве молодой человек состояли в романтических отношениях, они встречались несколько недель.

Знакомая погибшей рассказала, что девушка впустила парня в квартиру на Можайском шоссе по пожарной лестнице. Никто не знал про их любовную связь, так как они тщательно скрывали свой роман, передает РЕН ТВ.

В настоящее время причины произошедшего устанавливают следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Прокурор Москвы Денис Попов поставил расследование дела на личный контроль.

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