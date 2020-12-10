«Вода хлынула на улицу»: очевидцы рассказали о последствиях мощного землетрясения на Байкале

Фото: 20th Century Fox Russia

В ночь на четверг, 10 декабря, в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Его интенсивность в эпицентре — на озере Байкал в дельте Селенги в Кабанском районе республики — достигла 7,6 балла. Толчки также ощущались еще в семи районах Бурятии, Приангарье и Забайкальском крае.

Произошедшее в середине Байкала сейсмособытие уже признали мощнейшим за предыдущие два десятка лет. В последний раз такое сильное землетрясение было лишь в 1999 году, заявили ученые. По их мнению, предугадать такие катаклизмы невозможно. Однако перепуганные местные жители уверены: случившееся может быть отголоском или жутковатым продолжением событий двухмесячной давности.

— Хуже, чем в сентябре было, раз так в пять. Землетрясение такое было, будто на волнах катался, — пишет пользователь Instagram под ником dvoynikof.

Фото: crust.irk.ru / Институт земной коры СО РАН

Многие жители регионов, которых так или иначе коснулось землетрясение, действительно связывают происшествие с осенним инцидентом. Тогда, в ночь на 22 сентября, в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,3 — чуть слабее, чем нынешнее. Эпицентр находился в 84 километрах к юго-западу от Иркутска. При этом, как утверждали экстренные службы, в сентябре было не одно, а целях два сейсмособытия. Первое — с эпицентром в 15 километрах от населенного пункта Култук Слюдянского района (магнитуда 5,6), второе — там же, магнитудой 2,3.

Несмотря на заявления властей о штатной работе структур и служб, которые, впрочем, были привлечены к оценке ситуации, в иркутском Ангарске некоторые граждане не на шутку испугались за свое жилье.

— Трясло сильно, было впечатление, что дом сложится как карточный домик. И падали вещи, — призналась dzubantatiana в Instagram.

По данным властей Бурятии, землетрясение не привело к жертвам и разрушениям. С другой стороны, подземные толчки в Иркутской области, по предварительной информации, все же нанесли повреждения инфраструктуре.

— Дороги, говорят, провалились. На улице Карла Маркса лопнула труба с холодной водой в Иркутске. И в 3:30 вода хлынула на улицу, — заявила пользователь olga.shvets.

Что известно о землетрясении на Байкале

По информации Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН, землетрясение произошло в ночь на 10 декабря вблизи залива Провал, который образовался при Цаганском землетрясении в 1862 году.

— Эпицентр землетрясения пришелся на дельту реки Селенги в Кабанском районе Бурятии (интенсивность — 7,6 балла).

— Магнитуда сейсмособытия — 5,5; энергетический класс — 13,9.

— Через пять минут после ключевого подземного толчка последовал более слабый афтершок с К = 11,1.

— Механизм очага землетрясения — сброс (типичный в условиях растяжения, характерного для центральной части Байкальской впадины).

По данным бурятского главка МЧС, землетрясение чувствовалось в семи районах республики и более чем 200 населенных пунктах. Катаклизм также добрался до Забайкалья, а в Приангарье в целях безопасности ввели режим повышенной готовности.

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