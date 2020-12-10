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Ученые оценили вероятность повторных толчков после землетрясения в Бурятии
Фото: youtube.com/ Kutuzo FF

Ученые оценили вероятность повторных толчков после землетрясения в Бурятии

Виктория Родимкина

Происшествия

В районе проходят небольшие афтершоки, которые не ощутимы для жителей, повторные сильные толчки в Бурятии не ожидаются. Об этом рассказала директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

Ранее сообщалось, что в Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой от 4,9 до 5,7. Местные жители почувствовали сильные толчки.

— Мощных толков больше не ожидается, есть небольшая афтершоковая активность,— сказала она.

Елена Кобелева отметила, что афтершоки слабые и затухающие, передает ТАСС.

Специалист также оценила опасность случившегося в Иркутской области землетрясения.

По словам Елены Кобелевой, землетрясение произошло около залива Провал. В эпицентре ощущалось 6-7 баллов, а в Ольхонском и Кабанском районах — 5-6 баллов, сообщает Пятый канал.

— Город Иркутск ощутил на пять баллов. Землетрясение обычное, паниковать не стоит, — сказала эксперт.

В МЧС сообщили, что эпицентр сейсмособытия находился в дельте реки Селенги. Во время случившегося не было выявлено пострадавших и разрушений.

Помимо этого, в филиале РЖД сообщили, что железнодорожная инфраструктура Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) не пострадала в результате инцидента. В Иркутске был введен режим повышенной готовности, передает РИА Новости.

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БайкалземлетрясениеИркутская область
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