Турецкие спасатели рассказали, как удалось выжить найденной под завалами девочке

Фото: twitter.com / Elisa Perrigueur

Девочке, которую живой вытащили из-под завалов через 91 час после землетрясения в Турции, удалось спастись благодаря тому, что она оказалась в пространстве между посудомоечной и стиральной машинами. Об этом рассказал один из спасателей, который вытащил ребенка, в эфире телеканала NTV во вторник, 3 ноября.

Ранее сообщалось, что из-под завалов обрушенного здания в турецком Измире вытащили живую четырехлетнюю девочку спустя 91 час после землетрясения.

По словам спасателя, голос ребенка они услышали во время «минуты тишины». Девочка сказала, что она в порядке и ее имя Айда.

— Вскрыли бетон — и увидели, что девочка находится в пустом промежутке между стиральной и посудомоечной машинами. Мы попросили помахать ее рукой — она помахала и улыбнулась, — рассказал мужчина.

Он добавил, что всех присутствующих поразили «сияющие глаза» девочки. Ребенок первым делом после освобождения попросил воды, айран и котлету.

Девочку госпитализировали, ее организм был сильно обезвожен. Также сообщается, что ее отец выжил, а мать погибла.

91. Saatte bir mucizeyi yaşadık. Dört yaşındaki Ayda’yı kurtarma ekipleri sağ salim çıkardı. Büyük acıların yanında bu mutluluğu da yaşadık. Kurtarma ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Ayaklarına taş değmesin. pic.twitter.com/rJvUG4nijO — Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 3, 2020

Землетрясение в Турции

В пятницу, 30 октября, в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир произошло мощное землетрясение. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена. В Турции есть погибшие и пострадавшие, разрушены здания. По последним данным, в результате случившегося погибли 102 человека, пострадали 1026.

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за погибших и серьезных разрушений после мощного землетрясения в провинции Измир.

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