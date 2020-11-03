Ребенка спасли из-под завалов в Турции спустя 91 час после землетрясения

Фото: twitter.com/TRTWorldNow

В Турции спустя 91 час после землетрясения спасатели вытащили из-зпод завалов ребенка. Об этом сообщил мэр Измира Тунч Сойер в Twitter-аккаунте во вторник, 3 ноября.

Уточняется, что ребенка нашли под разрушенным зданием в турецком Измире.

— Есть новость, которая взволновала всех. Спасатели добрались до живого ребенка, — написал Сойер.

По данным зарубежных СМИ, четырехлетняя девочка была госпитализирована. Предварительно, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики 3 ноября сообщило, что число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 102. Пострадали в результате случившегося 1026 человек, передает РИА Новости.

91. Saatte bir mucizeyi yaşadık. Dört yaşındaki Ayda’yı kurtarma ekipleri sağ salim çıkardı. Büyük acıların yanında bu mutluluğu da yaşadık. Kurtarma ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Ayaklarına taş değmesin. pic.twitter.com/rJvUG4nijO — Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 3, 2020

Землетрясение в Турции

В пятницу, 30 октября, в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир произошло мощное землетрясение. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена. В Турции есть погибшие и пострадавшие, разрушены здания.

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за погибших и серьезных разрушений после мощного землетрясения в провинции Измир.

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