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Ребенка спасли из-под завалов в Турции спустя 91 час после землетрясения
Фото: twitter.com/TRTWorldNow

Ребенка спасли из-под завалов в Турции спустя 91 час после землетрясения

Виктория Родимкина

Происшествия

В Турции спустя 91 час после землетрясения спасатели вытащили из-зпод завалов ребенка. Об этом сообщил мэр Измира Тунч Сойер в Twitter-аккаунте во вторник, 3 ноября.

Уточняется, что ребенка нашли под разрушенным зданием в турецком Измире.

— Есть новость, которая взволновала всех. Спасатели добрались до живого ребенка, — написал Сойер.

По данным зарубежных СМИ, четырехлетняя девочка была госпитализирована. Предварительно, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики 3 ноября сообщило, что число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 102. Пострадали в результате случившегося 1026 человек, передает РИА Новости.

Землетрясение в Турции

В пятницу, 30 октября, в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир произошло мощное землетрясение. В Греции известно о двух погибших детях, на которых упала стена. В Турции есть погибшие и пострадавшие, разрушены здания.

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за погибших и серьезных разрушений после мощного землетрясения в провинции Измир.

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