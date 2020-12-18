Что известно о спасении детей, заблудившихся в подмосковной пещере

Фото: 50.mchs.gov.ru

Спасатели обнаружили вечером 17 декабря десятерых человек, в том числе восьмерых детей, заблудившихся в пещерах Сьяны. По данным подмосковного МЧС, никто из ребят не нуждается в медицинской помощи.

Спелеолог Валентин

По информации спасателей, группа туристов вошла в пещеру в 10:45, должна была выйти — в 19:00.

— Дети найдены живыми, чувствуют себя нормально, — сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин.

По его словам, для спасения детей был вызван местный житель, который хорошо знает пещеры.

— Вместе с ним спасатели спустились в пещеры и нашли детей, — добавил он.

Спелеолог Валентин, который вывел детей из пещеры, рассказал агентству, что ребята не поддались панике и в целом вели себя спокойно.

— Группа потерялась, потому что прошла нужный поворот: они там все одинаковые, вот его и не заметили, — объяснил он.

Валентин добавил, что взрослый, который был с ними после ухода инструктора, оставил детей ожидать спасателей на месте, а сам пошел искать выход. Именно на выходе из пещер они и встретились со спелеологом.

Работал «профессионально»

Как рассказал «Вечерней Москве» руководитель экскурсии Сергей Боков, путешествие должно было завершится в 20:00. Однако мужчина потерял одного из участников группы.

— Это был отец одного из ребят, который принимал участие в экскурсии. Мы его искали, а потом подоспели спасатели, — сказал он.

По словам Бокова, он выполнял свои обязанности профессионально, заранее обучив группу правильному поведению под землей.

Позже Бокова задержали для допроса.

Как проходит экскурсия

Один из бывших участников похода Андрей рассказал, что сама прогула по пещерам Сьяны начинается в 09:00, а завершается ориентировочно в 19:00. Все зависит от состояния группы. В походе могут принять участие исключительно дети старше 9 лет и их родители по желанию.

— В программу экскурсии входят все культовые места подземелья, шкурники, подземные скалы. Экскурсию проводят двое исследователей-спелеологов — Сергей и Анастасия Боковы, — уточнил собеседник «ВМ».

Участники экскурсии встречаются рано утром на станции метро Домодедовская. Оттуда на рейсовом автобусе едут около 40 минут до остановки на реке Пахре. Далее экскурсионная группа пешком добирается до входа в Сьяны.

— Около входа в пещеры мы переоделись в сменную одежду, которую привезли с собой. Чистую одежду и все ненужные вещи убрали в пакеты и оставили в укромном месте снаружи. Затем для нас провели инструктаж и обсуждение техники безопасности. Все участники группы зарегистрировались в специальном спелеологическом журнале. После этого мы направились в пещеры, — сказал он.

Фото: 50.mchs.gov.ru

Вместе с инструктором-спелеологом группа спускается под землю и гуляет, пока не устанет.

— В основном участники экскурсии ходят по залам и штрекам подземелья, — рассказывает Андрей. — Пролазят по шкурнику, лазят по скалам под землей. Учатся племенному ориентированию. В целом под землей группа проводит не более 5–6 часов. Наружу участники экскурсии должны выйти не позднее 18:00. После чего все переодеваются и отправляются домой. Ориентировочное время возвращения в Москву — 20:00–21:00.

По словам собеседника «ВМ», маршрут экскурсии давно утвержден. Поэтому трудно понять, «что могло стать причиной отсутствия связи с участниками экскурсии».

— С другой стороны, нужно понимать, что Сьяны — это одна из крупнейших известных старинных систем на территории России. Общая длина штреков Сьяновских каменоломен — 27 километров, — заметил Андрей.

Он считает, что «одному вообще соваться» в пещеры не стоит. Раньше их называли «пьяной системой». Некоторые выходы до сих пор засыпаны. Там очень опасно, добавил мужчина.

Проверка и видеонаблюдение

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил провести проверку того, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия и были ли соблюдены все меры безопасности. По словам руководителя региона, все виновные, которые подвергли жизни опасности, должны понести наказание. Воробьев также поручил заблокировать доступные входы в пещеры Сьяны и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, «чтобы подобное не повторялось».

СПРАВКА «ВМ»

Сьяновская пещерная система — это рукотворная пещерная система (самая большая в Подмосковье и пятая по величине в России). Находится она близ города Видное, рядом с деревней Старосьяново, на возвышенном левом берегу реки Пахры.

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