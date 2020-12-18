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Мать обнаруженного в трусах на морозе мальчика рассказала, почему он сбежал из дома
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мать обнаруженного в трусах на морозе мальчика рассказала, почему он сбежал из дома

Рафаэль Залян

Происшествия
Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

В Москве правоохранители в пятницу рано утром нашли маленького мальчика без верхней одежды. Пятилетний ребенок находился вблизи Щелковского шоссе. Сейчас он с семьей, его жизни ничего не угрожает. «Вечерняя Москва» пообщалась с матерью ребенка и узнала, что заставило его покинуть дом.

Как рассказала Маргарита (имя изменено по просьбе собеседницы издания — прим. «ВМ»), ее сын очень хотел увидеть новогодний поезд Деда Мороза и прокатиться на нем:

— После того как мы забрали его из садика после репетиции новогоднего утренника, он все время говорил о том, что хочет встретить праздничный поезд. У моего сына проблемы с речью и не всегда понятно, что он говорит. Поэтому я подумала, что он хочет скорее поехать к бабушке на поезде, чтобы встретить Новый год.

Весь последующий вечер, по словам Маргариты, ее сын рисовал свои желания, которые бы он хотел загадать, чтобы Дед Мороз их исполнил:

— Ночью он проснулся и в одних ботинках отправился встречать праздничный поезд Деда Мороза. Оказывается, он его видел в рекламе по телевизору и захотел прокатиться вместе с волшебником.

Пропажу близкие обнаружили лишь ранним утром, когда взрослые проснулись. Помимо героя истории, Маргарита и ее супруг воспитывают еще пятерых детей, двух из которых они взяли на попечительство. Все они учатся в обычной школе и посещают развивающие кружки.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы проверит сведения о найденном на Щелковском шоссе мальчике.

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