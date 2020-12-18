«Ей завидовали»: одногруппница рассказал о погибшей дочери бизнесмена Шпиленко

Фото: depositphotos.com

Россия, Москва, Нагатинская набережная Карта всех событий

В Москве обнаружено тело дочери российского бизнесмена и госслужащего Андрея Шпиленко. Девушку ночью нашел отец возле их дома на Нагатинской набережной. По предварительной версии следователей, Валерия покончила с собой. Примечательно, что накануне она отметила свое девятнадцатилетние. «Вечерняя Москва» пообщалась со знакомой погибшей и узнала, что могло стать причиной трагедии.

Как рассказала Анна (имя изменено — прим. «ВМ»), с Валерией она училась на одном курсе в Российском университете дружбы народов. По словам собеседницы «ВМ», при общении девушка производила приятное впечатления:

— Конечно, мы с Валерией были не самыми близкими подругами, но общались очень хорошо. Вместе посещали пары, садились рядом во время лекций до введения дистанционного режима. Она была очень творческим человеком, любила заниматься фотографией. Несмотря на то, что Лера никогда не распространялась о своей личной жизни, вокруг нее было много завистников. Кто-то ее считал слишком надменной, потому что она могла в резкой форме ответить, если ее что-то не устраивало. Кроме того, все понимали, что Лера не из бедной семьи, и это тоже как-то, видимо, создавало негативный образ.

При этом Анна заметила, что у Валерии было много хороших знакомых в студенческом окружении. Также собеседница «ВМ» выразила сомнение относительно того, что одногруппница могла свести счеты с жизнью.

— Все мы, понятное дело, обсуждаем и изучаем эту трагическую историю. Я не могу поверить до конца, что это мог быть суицид. Невозможно, конечно, прочитать мысли другого человека, но я бы никогда не подумала, что у Леры могли быть такие темные намерения. И сообщения в СМИ о том, что она покончила с собой, меня просто ввели в ступор, — добавила Анна.

Как сообщила «ВМ» старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следователи проводят проверку. Отмечается, что следов борьбы на теле погибшей не обнаружено.

Валерия жила вместе с родителями в квартире в центре города. По словам матери и отца, дочь все время находилась дома, поскольку обучение проходило в дистанционном режиме.

Отец погибшей Андрей Шпиленко является бизнесменом и политиком, с 2011 года он руководит Ассоциацией кластеров и технопарков страны.

Читайте также: Пропавших в подмосковных пещерах Сьяны детей нашли живыми