«Падала словно без чувств»: очевидцы рассказали подробности трагедии со школьницами в Химках

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В подмосковных Химках днем 19 января случилась трагедия. С балкона многоэтажного дома выпали две девочки — 12 и 13 лет. Инцидент произошел в микрорайоне Подрезково на 1-й Лесной улице. В результате один ребенок погиб на месте, а за жизнь второго борются врачи. «Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцами и жителями дома, в котором произошел несчастный случай.

По информации ряда СМИ, подростки возвращались после занятий в школе, которая расположена поблизости, и решили забраться на 17-й этаж здания, чтобы посмотреть на город с высоты.

Гибель одной из девочек подтвердили в Следственном комитете России по Московской области. Представители надзорного ведомства проводят расследование и допрашивают свидетелей случившегося.

Как рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» местный житель Владимир Антипов (данные человека изменены — прим. «ВМ»), он застал момент падения одной из девочек. По его словам, она летела вниз как будто «полностью расслабленная, словно без чувств».

— Позже выяснилось, что именно она осталась жива. Видимо, снег и мышцы смягчили удар. Падение пришлось прямо на козырек подъезда. Я немедленно вызвал скорую и полицию. Выбежал сразу на место, но туда забраться было фактически невозможно, да и снегом завалено все. Спустя 15 минут приехали скорая, полиция и спасатели. Позже подъехали следователи, — уточнил собеседник «ВМ».

По словам Антипова, представители экстренных служб достали школьниц и погрузили в медицинскую машину, их повезли в реанимацию. Местный житель отметил, что одна из девочек скончалась после падения еще до приезда врачей.

— Следователи и полиция продолжают допросы свидетелей в нашем доме. Но их мало, поскольку это случилось днем, когда в основном все на работе или на учебе, — сообщил очевидец.

Подростков до момента падения видела еще одна жительница многоэтажки на 1-й Лесной улице — Марина Лазарева (данные человека изменены — прим. «ВМ»).

— Я живу в доме напротив, у меня 16-й этаж и видимость хорошая. Но из-за снега не все можно разглядеть. Я лишь заметила, как две девочки стоят на балконе и дурачатся. Не придала никакого значения и отошла от окна. Спустя 20 минут я снова бросила взгляд на балкон — детей там уже не было, — вспомнила Лазарева.

То, что подростки упали, она поняла уже потом, когда увидела во дворе машины экстренных служб и реанимацию.

Как удалось выяснить корреспонденту «Вечерней Москвы», девочки учились в шестом классе средней общеобразовательной школы № 20. В самом учебном заведении печальную весть уже знают.

— Мы в курсе случившегося. Девочки были хорошие, с положительной характеристикой. Очень жаль их, — отметили в администрации школы, но отказались комментировать подробности инцидента.

По предварительным данным следственных органов, это был несчастный случай.

— На месте происшествия работают следователи, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Одна из девочек госпитализирована в больницу, вторая — скончалась на месте, — сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе СК России по Московской области.

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Региональная прокуратура начала проверку, в ходе которой правоохранители оценят положение дел в семьях детей. Следственные органы выясняют причины произошедшего, условия, в которых проживали девочки. На место выехал химкинский городской прокурор Денис Андреев.

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