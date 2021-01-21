«Дала волю эмоциям»: знакомая рассказала о сиделке, убившей пенсионерку в Москве

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Москва, Угловой переулок Карта всех событий

Убившая пенсионерку в Москве 31-летняя сиделка могла страдать психическим расстройством. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала подруга подозреваемой.

Ранее в Следственном комитете РФ по Москве сообщили, что в среду, 20 января, в квартире жилого дома в Угловом переулке найдено тело женщины 1938 года рождения с признаками насильственной смерти «в виде колото-резаного ранения в области шеи». По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 31-летнюю сиделку. Возбуждено уголовное дело со статье «Убийство». Следствие планирует предъявить задержанной обвинение и ходатайствовать об аресте перед судом.

Как узнали СМИ, задержанной является уроженка Казахстана Гульчахра Айдарова. По словам ее знакомой, сиделка приехала из города Павлодара три года назад вместе со старшей сестрой на заработки:

— Мы с ней больше года проработали в ресторане быстрого питания. Ничего плохого не могу о ней сказать, работала хорошо. Правда, когда что-то не получалось, она очень нервничала, могла психануть, быть агрессивной. Мне кажется, что у нее были небольшие проблемы психологического характера, но она себя контролировала.

Сиделкой Айдарова устроилась по знакомству, сказала собеседница «ВМ»:

— Она рассказывала, что присматривает за женщиной из очень богатой семьи. Жаловалась, что бабушка, за которой она ухаживает, часто ее отчитывает. Я думаю, что в какой-то момент она просто не выдержала ее оскорблений и дала волю эмоциям, — сказала знакомая подозреваемой.

Девушка также вспомнила, как сиделка отзывалась о пенсионерке. По словам Айдаровой, пожилая женщина «имела скверный характер, а настроение ее постоянно менялось из-за тяжелой болезни».

Знакомая призналась, что пыталась связаться с подозреваемой, когда «увидела ее фото в криминальной хронике»:

— Сначала я подумала, что это какая-то ошибка. Начала звонить ей, но никто не ответил. Дозвонилась ее старшей сестре Айнагуль. Она подтвердила, что Гульчахру задержали и допрашивают следователи.

Уже известно, что в ходе допроса сиделка полностью признала свою вину. Она также сообщила следствию, что решение об убийстве приняла внезапно. Подозреваемой будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также следователи выяснят, каким образом сиделка была трудоустроена.

Читайте также: Солдат-срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев