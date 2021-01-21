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Пистолет из доски и черный плащ: что известно о подростках, планировавших нападение на школу
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пистолет из доски и черный плащ: что известно о подростках, планировавших нападение на школу

Наталия Белова

Происшествия

Двух 16-летних подростков задержали в подмосковных Люберцах по подозрению в подготовке массового расстрела в школе. «Вечерняя Москва» узнала подробности происшествия.

Игорь и Иван (имена несовершеннолетних изменены — прим. «ВМ») в разное время учились в школе № 56 в Краскове и ничем особенно не выделялись. Знакомые и учителя описывают их как не особо усердных, прогульщиков, но не агрессивных молодых людей.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов они никогда не попадали, ни за что не привлекались и, в принципе, казались обычными подростками.

Видимо, что-то пошло не так, когда молодые люди стали тесно общаться и выяснилось, что интересы у них сходятся: правоохранители считают, что Игорь и Иван насмотрелись видео с массовыми расстрелами. Как сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники, юноши даже пытались походить внешне на тех, кто устраивал массовые убийства в школах США, и копировали их стиль одежды.

К счастью, такого стрелкового арсенала, как у прототипов, у Игоря и Ивана не было. По данным СМИ, расстрел молодые люди планировали совершить с помощью самодельного оружия, созданного из куска доски и дверной защелки. При обыске у них также нашли петарды с металлическими патронами, тактические перчатки и нож, а еще черный плащ и футболку с текстом «Естественный отбор».

По предварительной информации, молодые люди готовили нападение около года, а вычислить их удалось по перепискам. Как сообщают СМИ, молодые люди детально планировали теракт, описывали и прорабатывали свои действия с помощью мессенджеров, на чем и попались.

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