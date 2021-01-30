«Сильные взрывы и жуткая вонь»: очевидцы рассказали о пожаре на северо-западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Походный проезд, 24 Карта всех событий

Крупный пожар площадью 500 квадратных метров произошел в Проходном проезде в Тушине. Местные жители рассказали «Вечерней Москве» о том, что в районе происшествия были слышны сильные взрывы и ощущался неприятный запах.

— Приехало очень много техники: скорая, пожарные, — поделилась местная жительница Мария. — Хлопки, взрывы были настолько сильными, что стекла тряслись, а у машин срабатывала сигнализация. Один раз у меня даже чуть телефон не выпал из рук. И жуткая вонь: пахнет горелой резиной. Место, где произошел пожар, — территория котельной, промзоны. И были такие звуки, как будто горелку на полную мощность включают — огонь гудит. Пламя — с трехэтажный дом. Может, шины взрывались от самосвалов, может, еще что-то. Тут еще бензоколонка напротив, но ее не задело.

По информации столичного МЧС, локализовать возгорание удалось с помощью вертолетов, сбрасывавших воду на место пожара.

Видео: Из личного архива Марии

— Я вообще подумала, что революция началась, — поделилась другая москвичка, Ирина. — Мы сидели за столом с семьей, кушали — и вдруг аж стекла затряслись, насчитали, наверное, взрывов шесть. Мы вообще сначала подумали, что горит автозаправка — она там прямо рядом стоит, через дорогу. Но вроде обошлось. Хотя у кого как, конечно — у соседки рядом с тем местом машина стояла.

По словам местных жителей, пожарным уже «удалось сбить огонь», на месте столпа пламени остались только клубы белого дыма.

— Сейчас уже ничего, только дым белый идет, как когда костер водой заливают, — рассказал очевидец Сергей. — А сначала, когда из окна выглянули, испугались неслабо — столп огня был, наверное, выше девятиэтажек, а там ведь деревья рядом растут, заправка. Могло бы потихоньку и до домов жилых дойти. Взрывы были очень сильные, как будто война началась. Говорят, это горел топливозаправщик.

Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар ликвидировали в 14:00. По предварительным данным, пострадал один человек. Информация о причинах инцидента выясняется.

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