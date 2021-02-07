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«Просто так не забудется»: соседи рассказали о семье, погибшей в подмосковном Щелкове
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Просто так не забудется»: соседи рассказали о семье, погибшей в подмосковном Щелкове

Наталия Белова

Происшествия

В подмосковном Щелкове случилась трагедия: три человека погибли от отравления газом. Инцидент произошел по адресу улица Рабочая. Двое взрослых и ребенок погибли, еще один человек, 14-летняя девочка, находится в больнице в тяжелом состоянии. «Вечерняя Москва» узнала подробности случившегося и поговорила с соседями погибшей семьи.

О произошедшем стало известно 7 февраля. 39-летний Игорь Кругликов позвонил в скорую и сообщил, что его 35-летней жене Людмиле неожиданно стало плохо — у женщины открылась сильная рвота. Медики отправились на вызов, но, к сожалению, приехали слишком поздно, к тому моменту Игорь, Людмила и их пятилетний сын уже погибли.

Врачи успели госпитализировать только 14-летнюю дочь пары, на данный момент она находится в больнице в тяжелом состоянии. Предположительно, причиной гибели семьи стало отравление газом, хоть оборудование и было исправно.

— Это просто шок, даже поверить в это не могу, — рассказала корреспонденту «ВМ» соседка семьи Ирина. — Смерть от газа — это, как правило, история про пожилых, которые включают газ и из-за плохой памяти об этом забывают. Ну или про пьяниц: включил, напился, уснул. У Игоря и Людмилы вообще такого не было. Это очень приятная семья, очень интеллигентные люди. Дети у них всегда ухоженные, одетые, очень вежливые и воспитанные. Родители — такие же.

По словам соседки, Людмила работала косметологом, сама всегда тоже очень хорошо выглядела.

— Видно, что следила за собой. Говорят, была хорошим профессионалом, клиенты о ней отзывались с благодарностью. Игорь не знаю, где работал, но это тоже был очень приятный и вежливый мужчина. Всегда готов был помочь по-мужски, если попросить. А что теперь с девочкой будет, даже ума не приложу. Такое горе — всю семью пережить, и ведь взрослая уже, — добавила женщина, — просто так не забудется.

На данный момент СК уже возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте трагедии работают криминалисты, следователи, а также сотрудники газовой компании. Их задача — понять, стала ли поломка оборудования причиной смерти семьи. Также планируется допрос сотрудников газовой службы, обслуживающей дом.

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