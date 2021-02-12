«Мама, пожалуйста, не надо»: что происходило в столичном лесу, где нашли раздетых детей

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В Новой Москве женщина вывезла в лес троих детей, раздела догола и оставила на морозе. Два мальчика, двух и десяти лет, а также годовалая девочка получили обморожения различной степени. Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 11 февраля. «Вечерняя Москва» пообщалась с местными жителями, которые стали очевидцами случившегося.

По данным Следственного комитета, обнаженных детей и их мать заметил мужчина, который выгуливал собаку. Об увиденном он сообщил в полицию. Женщину задержали по подозрению в покушении на убийство, а детей отправили в больницу. По информации СМИ, накануне случившегося многодетная мама поссорилась со своим гражданским супругом и увезла малышей в лес, где заставила их раздеться и сама сняла с себя одежду.

Как рассказала местная жительница Людмила Рябчикова, чей дом расположен вблизи лесного массива, она и ее супруг поздно вечером услышали детские крики и «не поленились проверить, откуда они доносятся»:

— Детские голоса кричали: «Мама, пожалуйста, не надо!» Звуки шли как раз со стороны леса, где завершаются дачные участки. Мы вооружились фонарями, схватили собаку и пошли, — вспомнила она.

Прибыв на место, супруги заметили, как полицейские сажают в машину женщину. Подозреваемая, по словам Людмилы, вела себя агрессивно и пыталась сопротивляться:

— Она выкрикивала нечленораздельные слова, угрожала, вырывалась. У меня сложилось впечатление, что у нее проблемы с головой. Как можно беззащитного ребенка вытащить на мороз, когда на улице минус 15 градусов?! Детей, замерзших и одубевших от холода, забрали врачи скорой помощи. Старший мальчик был вообще без чувств, он упал в обморок.

Позже СМИ выяснили, что 33-летняя мать, как и ее муж, является членом некой секты. Проживает семья в частном секторе Солнечногорского района Подмосковья.

В день, когда мать отправилась в лес с малышами, супруги сильно поссорились. Женщина обвинила мужа в том, что он добавляет ей в пищу таблетки, от которых становится плохо. Затем она собрала детей и уехала в лес помолиться.

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

В столичном СК заявили, что подозреваемая хотела избавиться от несовершеннолетних.

— Имея умысел на убийство малолетних, мать раздела их догола и оставила при низкой температуре воздуха на улице. Очевидец сообщил об увиденном в правоохранительные органы. Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу, где им оказывается помощь, — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что скоро следователи проверят состояние психического здоровья подозреваемой.

По словам уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, дети находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Их состояние оценивается как стабильное. Власти находятся на связи с врачами и отслеживают ситуацию, заверила омбудсмен.

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