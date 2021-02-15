«Наручники и наркоманские вещи»: что известно о выпавшем с ребенком из окна мужчине на западе Москвы

Фото: Алина Матыченко

Россия, Москва, Западный административный округ, район Проспект Вернадского Карта всех событий

В Москве 29-летний мужчина выпал из окна 17-го этажа многоквартирного дома вместе с пятилетней дочкой. Трагедия произошла в воскресенье, 14 февраля, в доме на проспекте Вернадского, 29/1. Ребенок и родитель не выжили, скончавшись на месте происшествия от многочисленных травм. По данным ряда СМИ, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. «Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцами случившего и попыталась узнать, что могло подтолкнуть москвича к такому шагу.

Как сообщили «Вечерней Москве» в ОМВД России по Ломоносовскому району столицы, погибшим оказался уроженец Армении Яков Малхасян. О смерти мужчины и пятилетней девочки правоохранителям сообщил отец погибшего Александр. Он обнаружил тела сына и внучки на козырьке соседнего подъезда по адресу проспект Вернадского, дом 29, корпус 1. Мужчина рассказал, что накануне трагедии сын потерял в ДТП супругу и очень тяжело переживал ее смерть.

Сотрудники полиции подтвердили данную информацию. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина с девочкой на руках выходит из своего подъезда и через некоторое время заходит в соседний дом. В настоящее время работники правоохранительных органов проводится проверка.

В свою очередь, как рассказала одна из жительниц по проспекту Вернадского, дом 29, корпус 1, Ольга Власова (данные изменены по просьбе человека — прим. «ВМ») о случавшейся трагедии она узнала после звонка из диспетчерской службы.

— Мне позвонили из диспетчерской и сообщили, что на участке нашем работают полицейские и найдены тела людей. Я сразу начала обзванивать соседей, которые могли видеть случившееся. И знакомая, проживающая как раз в соседнем доме по проспекту Вернадского, 33, рассказала, что была знакома с семьей погибшего. Она вспомнила интересную историю с его участием. Осенью прошлого года этот мужчина вел себя неадекватно: начал выбрасывать из окна различные предметы — рупоры, наручники и какие-то наркоманские вещи. Но потом все это дворник выкинул, когда убирал участок. Она сказала, что он часто себя неадекватно вел, но никого не обижал из соседей, — сообщила местная жительница.

Также она добавила, что в пять утра 15 февраля сотрудники полиции допрашивали соседей и очевидцев трагедии.

После обнаружения тел мужчины и его пятилетней дочери Следственный комитет РФ по столице возбудил уголовное дело об убийстве. Дело было возбуждено по статье «Убийство малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

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