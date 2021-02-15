Дело об убийстве завели после обнаружения тел мужчины и его дочери в Москве

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Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Уголовное дело об убийстве завели после обнаружения тел мужчины и его пятилетней дочери под окнами многоэтажного дома в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в понедельник, 15 февраля.

Уточняется, что дело было возбуждено по статье «Убийство малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

— Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно. Расследование по уголовному делу продолжается, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что поздно вечером 14 февраля около многоэтажки на проспекте Вернадского было обнаружено тело пятилетней девочки и ее 29-летнего отца. У обоих были зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты. Кроме того, СМИ сообщили, что 14 февраля, накануне трагедии, у мужчины погибла супруга в аварии, произошедшей на Киевском шоссе. Отмечалось, что в момент ДТП муж погибшей находился за рулем.

Прокуратура проведет проверку по факту обнаружения тела малолетнего ребенка.

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