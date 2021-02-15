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СМИ: Отец с дочкой разбились насмерть, выпав из окна дома на юго-западе Москвы
Фото: mos.ru

СМИ: Отец с дочкой разбились насмерть, выпав из окна дома на юго-западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

На юго-западе столицы в ночь на понедельник, 15 февраля, были обнаружены тела мужчины и малолетней девочки рядом с высоткой на проспекте Вернадского.

Уточняется, что 29-летний мужчина выпал из окна 17-го этажа жилого дома вместе со своей пятилетней дочкой. Они получили травмы, несовместимые с жизнью, отец и дочь упали прямо на козырек у подъезда.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины происшествия, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что женщина разбилась насмерть, упав на козырек дома на востоке столицы.

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