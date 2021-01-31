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СМИ: Женщина разбилась насмерть, упав на козырек дома на востоке столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

СМИ: Женщина разбилась насмерть, упав на козырек дома на востоке столицы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Первомайская улица Карта всех событий

На востоке Москвы в воскресенье, 31 января, женщина разбилась насмерть около дома на Первомайской улице.

Уточняется, что погибшая упала с высоты на козырек и скончалась на месте.

В настоящее время выясняются причины трагедии. На месте происшествия работают оперативные городские службы, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что ребенок выжил после падения с восьмого этажа жилого дома в Великом Новгороде. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.

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Москвападение с высотыпогибла женщина
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