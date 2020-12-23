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Ребенок выжил после падения с восьмого этажа жилого дома в Великом Новгороде
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Ребенок выжил после падения с восьмого этажа жилого дома в Великом Новгороде

Юлия Курганова

Происшествия

Восьмилетний мальчик остался жив после падения с восьмого этажа жилого дома в Великом Новгороде.

Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.

В настоящее время региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту инцидента. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что москвич погиб после падения на подземном паркинге. Трагедия произошла в районе Сокольники. Жители одного из местных домов нашли мужчину в бессознательном состоянии и вызвали медиков. Те констатировали смерть.

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