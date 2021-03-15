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«Могла спровоцировать»: что известно о гибели школьницы, выпавшей из окна на западе Москвы
Фото: Telegram/Mash

«Могла спровоцировать»: что известно о гибели школьницы, выпавшей из окна на западе Москвы

Рафаэль Залян

Происшествия
Россия, Москва, улица Барклая, 16к1 Карта всех событий

В воскресенье, 14 марта, в столичном районе Филевский Парк было обнаружено тело 14-летней школьницы. Ее нашли на козырьке девятиэтажного дома на улице Барклая, 16, корпус 1. Согласно официальной информации, повреждения подростка характерны при падении с высоты, а также при укусах собаки. «Вечерняя Москва» пообщалась с одним из жильцов дома, где произошла трагедия, и узнала подробности инцидента.

Известно, что на выходных девушка гостила у своего 15-летнего друга. При этом школьники находились в квартире без присмотра родителей. После полуночи знакомый девочки вышел из квартиры, оставив ее одну с двумя собаками бойцовской породы.

Как рассказал «ВМ» один из местных жителей Владислав Иванов, девочку незадолго до смерти видели соседи. По их словам, девочка сидела на подоконнике и пыталась отбиться от собак.

— Было понятно, что ничем хорошим это не закончится, и они сразу вызвали полицию. Ориентировочно это происходило после полуночи. Оказавшись на краю, она не смогла удержать равновесие и выскользнула наружу. Страшно, конечно... Соседи видели, как ее доставали сотрудники полиции с козырька магазина, на который она приземлилась, — сказал он.

Видео: Telegram-канал Mash

Собеседник «ВМ» также подчеркнул, что никогда раньше не видел погибшую в этом районе:

— На утро 14 марта мы общались с соседями, и я слышал, что умершая просто гостила у знакомых. Ее временно приютили, уж не знаю по какой причине. Но многие предполагают, что девочка могла как-то спровоцировать собак. И они на нее набросились. А вообще у этой семейки, как я слышал, в квартире, помимо двух псов, еще пятеро котов живет. Словом, зоопарк.

Он также отметил, что хозяева исключают вероятность нападения собак на гостью.

— Что самое ужасное, в момент случившегося никого из хозяев не было дома. То есть ее практически оставили одну с псами. А у девочки были проблемы с кукухой, кстати. Это уже потом приятель ее рассказывал, когда его допрашивали, — дополнил местный житель.

В настоящее время следователи допрашивают соседей, очевидцев и родственников потерпевшей. Изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Могла спровоцировать»: что известно о гибели школьницы, выпавшей из окна на западе МосквыФото: Telegram / Mash

Ранее сообщалось, что хозяин двух стаффордширских терьеров, которые, по предварительной информации, покусали школьницу, рассказал, что его питомцы никогда бы не набросились на человека. Москвич отверг взаимосвязь между двумя событиями. Он сообщил, что у погибшей девочки обнаружили рваную рану предплечья. Даже если допустить, что ее укусила собака, то это не могло побудить школьницу выпрыгнуть из окна. Кроме того, двери в квартиру были открыты, и она могла выйти.

По факту случившегося Следственный комитет России по городу завел дело о причинении смерти по неосторожности.

Читайте также: СК возбудил дело после обнаружения тела девочки со следами укусов собаки в Москве

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