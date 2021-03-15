Появились подробности гибели московской школьницы со следами укусов собак
Хозяин двух стаффордширских терьеров, которые, предположительно, покусали 14-летнюю школьницу на западе столицы перед тем, как она выпала из окна, рассказал подробности происшествия. Видеозапись общения с мужчиной опубликовал в понедельник, 15 марта, Telegram-канал Mash.
Владелец собак уверен, что его питомцы никогда бы не набросились на человека. Москвич отверг взаимосвязь между двумя событиями. Он сообщил, что у погибшей девочки обнаружили рваную рану предплечья — даже если допустить, что ее укусила собака, то это не могло побудить школьницу выпрыгнуть из окна. Кроме того, двери в квартиру были открыты, и она могла выйти.
Мужчина отметил, что его 15-летний сын привел подругу в гости в тот момент, когда родителей не было дома. При этом подростку было запрещено приглашать кого-либо в квартиру.
По данным ресурса, перед смертью школьницы соседи слышали сначала громкий собачий лай, потом крики девочки, которая сидела на подоконнике. После этого она упала.
Тело обнаружили на улице Барклая. По предварительным данным, девочка пришла к 15-летнему знакомому. В ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. Также с ними были две собаки. На теле девочки обнаружены повреждения, которые характерны при падении с высоты, а также при укусе собаки.
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