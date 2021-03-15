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Появились подробности гибели московской школьницы со следами укусов собак
Фото: mos.ru

Появились подробности гибели московской школьницы со следами укусов собак

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

Хозяин двух стаффордширских терьеров, которые, предположительно, покусали 14-летнюю школьницу на западе столицы перед тем, как она выпала из окна, рассказал подробности происшествия. Видеозапись общения с мужчиной опубликовал в понедельник, 15 марта, Telegram-канал Mash.

Владелец собак уверен, что его питомцы никогда бы не набросились на человека. Москвич отверг взаимосвязь между двумя событиями. Он сообщил, что у погибшей девочки обнаружили рваную рану предплечья — даже если допустить, что ее укусила собака, то это не могло побудить школьницу выпрыгнуть из окна. Кроме того, двери в квартиру были открыты, и она могла выйти.

Мужчина отметил, что его 15-летний сын привел подругу в гости в тот момент, когда родителей не было дома. При этом подростку было запрещено приглашать кого-либо в квартиру.

По данным ресурса, перед смертью школьницы соседи слышали сначала громкий собачий лай, потом крики девочки, которая сидела на подоконнике. После этого она упала.

Видео: Telegram-канал Mash

Тело обнаружили на улице Барклая. По предварительным данным, девочка пришла к 15-летнему знакомому. В ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. Также с ними были две собаки. На теле девочки обнаружены повреждения, которые характерны при падении с высоты, а также при укусе собаки.

Читайте также: СК возбудил дело после обнаружения тела девочки со следами укусов собаки в Москве

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