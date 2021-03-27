«Двойная дилемма»: почему Россия не отказывается от газа в жилых домах

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, в какую цену обойдется электрификация жилого фонда в РоссииЭксперты объяснили, в каких жилых домах откажутся от газа в пользу электричества

Четыре взрослых и ребенок пострадали при обрушении кровли частного дома в Новой Москве. Причиной инцидента стал взрыв бытового газа. За последнее время это уже второе подобное ЧП в столичном регионе. Ранее взрыв газа в подмосковных Химках привел к гибели четырех человек. В Госдуме после этой трагедии предложили запретить использование газа в жилых домах в пользу электрификации. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у экспертов, насколько данная инициатива необходима и финансово подъемна.

Проблема в изношенном оборудовании

По словам эксперта в сфере энергетики Владислава Казакова, подобные происшествия довольно распространены в России. Ситуацию «усугубляет равнодушное отношение» газовых служб к проверкам.

— ЧП в Новой Москве, как мне известно, произошло в частном строящемся доме. Взорвался газгольдер, который был лишь наполовину наполнен газом и служил для отопления здания. Эта история частная, поскольку автономное отопление каждый сам устанавливает в своем жилье. Вопрос лишь к той компании, которая занималась установкой, а также к тем, кто закупал оборудование, — подметил Казаков.

Большой ошибкой многих людей, как отметил собеседник «ВМ», является приобретение бэушных емкостей. Это все равно что купить кота в мешке, считает эксперт.

— Да, дешево, сердито, но небезопасно. Никто не даст вам на это устройство никакой гарантии. Никто не скажет точно, сколько оно пролежало под землей, где оно эксплуатировалось, какая там толщина стенки сосуда, — сказал он.

Сегодня рынок, как заметил специалист, заполнен газгольдерами, которые использовались еще в 80-х годах. Недобросовестные продавцы просто выкапывают их и пытаются «впарить» по хорошей цене тем, кто как раз желает сэкономить, говорит специалист.

— Поступая таким образом, люди не понимают, что играют с огнем, — посетовал специалист.

Фото: МЧС России

Намного серьезнее обстоят дела с многоэтажными домами. По словам Казакова, практически 50 процентов газового оборудования в российских квартирах требует замены. В противном случае трагедий, как в Химках или Шахтах (Ростовская область), не избежать.

— Все они происходят из-за отсутствия в квартирах приборов для измерения уровня загазованности, изношенности газовых колонок, плит, нарушения вентиляционных каналов, проведения самовольных ремонтных работ. Совокупность факторов приводит к подобным страшным последствиям. Кроме того, сами газовые службы проверяют оборудование, что называется, на глаз. Для полноценной проверки должно отводиться не менее получаса, — сказал Казаков. — Напоследок сотрудник газовой службы также обязан провести инструктаж для жильцов, показать, как правильно эксплуатировать котел и газовую плиту.

Цены взлетят?

«Антигазовую идею», которую высказали в нижней палате парламента, эксперт поддерживает, однако считает ее финансово неподъемной.

— Это колоссальные затраты, — сказал Казаков. — Так, напольными электроплитами оснащено 22 процента российского жилищного фонда. Если даже попытаться сейчас заменить все газовые приборы на электрические, плюс подвести новые сети, то это выльется в сумму, которая напугает бюджет и самих инициаторов идеи. Кроме того, представьте себе, что будет с ценами на электроэнергию. Вряд ли люди захотят платить больше за отопление. Кроме того, есть риск остаться без тепла в случае, например, веерных отключений электроэнергии.

Собеседник «ВМ» выразил уверенность, что Россия в перспективе пойдет по пути электрификации жилого фонда из-за обветшавшего газового оборудования. Но проект можно будет реализовать лишь при установке «адекватных тарифов».

Безопасно, но затратно

В свою очередь, экономист Александр Никитин заметил, что похожее предложение поступало от Ростехнадзора еще в 2017 году, но тогда в Госдуме от этой инициативы отказались:

— Процесс замены газового оборудования на электрические приборы — дело затратное. Да и мысль о том, что газ дешевле, не дает покоя. Но это временное явление. У нас сейчас такая тенденция: цены выравниваются, переход на электрификацию не ляжет большим финансовым грузом на россиян.

Фото: МЧС России

Никитин напомнил, что большинство домов, получающих голубое топливо, построены еще «в эпоху неразвитого социализма»:

— Нужно понимать, что далеко не все дома смогут выдержать испытание при переходе на электричество. Капитальные ремонты проводятся крайне редко, не везде проводки целые. Затрагивая этот вопрос, мы просто-напросто начинаем ковырять еще одну и без того кровоточащую рану. Согласитесь, что во многих домах электропроводка далеко не в идеальном состоянии, в особенности в регионах. Конечно, безопасность от перехода на электричество повысится, но с учетом вышеуказанных особенностей эта процедура приведет к двойным затратам. Получается двойная дилемма — и финансовая, и бытовая.

Впрочем, от перехода на электричество эксперт все же не рекомендует отказываться. Он предлагает менее радикальный вариант: электрифицировать и устанавливать электроплиты в строящихся домах. Тогда рано или поздно газовые проблемы сойдут на нет.

Чтобы минимизировать количество трагических случаев по причине утечки газа, специалист призывает газовые компании своевременно проводить проверки оборудования, а домовладельцев — не препятствовать специалистам. В противном случае обе стороны могут быть оштрафованы, добавил Никитин.

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