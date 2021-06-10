Что известно о ДТП с автобусом в закрытом городе Лесном Свердловской области

Фото: СК РФ

Рейсовый автобус в закрытом городе Лесном Свердловской области наехал на идущих на работу пешеходов. В результате происшествия погибли шесть человек. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о происшествии на данный момент.

Причины

Рано утром 10 июня в поселке Горном закрытого города Лесного автобус ПАЗ, двигаясь с крутого спуска, вез порядка 30 человек. Как сообщали СМИ, в салоне транспорта находились возвращающиеся со смены работники одного из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» «Электрохимприбор».

На улице Калинина у транспортного средства, по предварительным данным, отказали тормоза. Водитель потерял управление. Он начал сигналить, а кондуктор призвала пассажиров автобуса сгруппироваться и держаться за поручни. Вскоре ПАЗ протаранил ворота и наехал на находившихся на остановке людей, которые должны были отправиться на работу. В результате ДТП погибли шесть пешеходов.

За рулем автобуса находился водитель 1964 года рождения с водительским стажем более 30 лет, из которых 28 — с категорией «Д». Злостным нарушителем правил дорожного движения он не является. После аварии водитель прошел медицинское освидетельствование, признаков опьянения у него не выявлено.

Пресс-служба «Электрохимприбора» заявила, что рейсовый автобус принадлежит Нижнетуринскому автотранспортному предприятию.

Пострадавшие и погибшие

Как сообщили СМИ, по последним данным, в ДТП получили травмы различной степени тяжести девять человек. Они госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии — их доставят в больницу в Екатеринбурге.

Личности всех погибших установлены. Среди погибших — три женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения и трое мужчин 1963, 1977, 1959 годов рождения.

Предприятие «Электрохимприбор» окажет финансовую помощь семьям пострадавших и погибших. Семьям последних оплатят все расходы, связанные с траурными мероприятиями.

Дело

В отделе полиции выясняется, проводилась ли предрейсовая проверка автобуса. Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия, анализируется служебная документация.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Виновникам аварии грозит до десяти лет лишения свободы.

На месте ДТП работает усиленная следственная группа. Специалисты осматривают место происшествия и начинают проводить необходимые экспертизы.

Как сообщили СМИ, в Свердловской области после ДТП проверят весь служебный транспорт.

Читайте также: Сотрудник Росгвардии вернул родителям заблудившегося в Подмосковье ребенка