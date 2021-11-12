Непобедимый брат: что грозит бойцу Нурмагомедову после наезда на полицейского

Фото: Instagram / usman_nurmagomedov

Усмана Нурмагомедова, брата бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, отправят из Москвы в Махачкалу. Мужчина стал участником скандального инцидента, который произошел в дагестанском городе Каспийске. Усман с товарищем по пути в аэропорт совершили наезд на автомобиле на сотрудника полиции, после чего покинули место происшествия и улетели в столицу. Парни были задержаны и доставлены в один из следственных изоляторов. «Вечерняя Москва» узнала у юриста, есть ли шанс у провинившегося брата известного спортсмена избежать тюрьмы.

Детали

Об инциденте стало известно в четверг, 11 ноября. В этот день автомобиль марки Toyota Camry, в котором находился 23-летний боец по смешанным единоборствам Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сбил сотрудника полиции на КПП в аэропорту Каспийска. Изначально водитель иномарки проигнорировал требование правоохранителя остановиться, а потом сдал назад и объехал полицейского. В этот момент сотрудник ДПС выбежал на дорогу, и Toyota задела его передним крылом. По одной из версий, Нурмагомедов и его приятель опаздывали на рейс в Москву, поэтому не отреагировали на требования полицейского. При этом, как передает Telegram-канал Baza, скорость передвижения иномарки составляла 207 километров час.

В результате инцидента правоохранитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сами молодые люди после случившегося улетели в Москву, оставив машину на стоянке аэропорта Каспийска.

Позже в Сети появился ролик с места происшествия. На кадрах видно, как полицейские просят водителя Toyota остановиться, однако он их игнорирует и «прорывается» дальше, сбивая человека.

Видео: Telegram / SHOT

Завели дело

По прилете в московский аэропорт Шереметьево Нурмагомедов и его друг были задержаны транспортной полицией. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО уточнили, что речь идет о двух молодых людях 1998 года рождения. Ориентировка на них пришла из Дагестана.

Фото: Telegram / Baza

В отношении задержанных Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Санкция данной статьи предусматривает наказание от штрафа в размере двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

В пятницу, 12 ноября, Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова должны доставить в Махачкалу. Туда уже прилетели сотрудники следственных органов из Каспийска, чтобы сопроводить молодых людей. В Дагестане обоим изберут меру пресечения. Стоит отметить, что пока неизвестно, кто именно находился за рулем: Нурмагомедов или его приятель, пишет НТВ.

Сам Усман Нурмагомедов после обвинения в наезде на полицейского пытался убедить пользователей Сети, что происходящее не относится к нему. Боец разместил в своем Instagram-аккаунте сториз, где он и Идрисов стоят в спортзале. Нурмагомедов призвал поклонников успокоиться после новостей о своем задержании и написал, что с ним все в порядке.

Фото: www.instagram.com/usman_nurmagomedov/

— Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали эсэмэсками уже. Нормально все, — сообщил Нурмагомедов.

Как выяснилось позже, размещенный снимок был сделан давно.

Под контролем Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова. Руководитель надзорного ведомства потребовал, чтобы глава дагестанского управления СКР Анатолий Щуров доложил ему о ходе расследования.

— Глава ведомства поручил следователям в кратчайшие сроки установить все обстоятельства применения насилия в отношении представителя власти, — говорится в сообщении, размещенном на официальном портале СК.

Победитель по жизни

Усман Нурмагомедов является бойцом ММА и не так давно вошел в тройку лучших легковесов американского промоушена Bellator. Последний раз боец выходил в клетку 23 октября на турнире в российской столице. Нурмагомедов одержал победу над соперником из Финляндии Патриком Пиетилу с помощью удушающего приема.

Как и старший брат, Усман не проигрывал в боях по правилам ММА. В активе бойца 14 побед, восемь из которых — нокаутом, четыре — болевыми или удушающими приемами, еще две — судейскими решениями.

Удастся ли избежать тюрьмы?

По словам юриста по уголовным делам Дмитрия Аграновского, согласно инкриминируемой бойцу статье ему может грозить реальный срок.

— Этот случай могут рассматривать как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Если говорить конкретно о той статье, по которой сейчас он (Нурмагомедов — прим. «ВМ») проходит, то ему светит до пяти лет лишения свободы. Есть вероятность, что его и приятеля могут посадить и на срок до десяти лет, если будет обнаружен прямой умысел в действиях молодых людей, — сказал Аграновский.

Юрист призвал дождаться окончания следствия и не забывать о презумпции невиновности. Собеседник «ВМ» также уточнил, что при благоприятном исходе молодой человек отделается условным сроком.