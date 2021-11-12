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Брата Хабиба Нурмагомедова доставили в московский изолятор

Евгений Белоусов

Общество
Брата Хабиба Нурмагомедова доставили в московский изолятор
Фото: Instagram / usman_nurmagomedov

Двоюродного брата бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Усмана Нурмагомедова доставили в один из следственных изоляторов Москвы. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Утверждается, что 23-летний родственник знаменитого бойца ММА подозревается в наезде на автомобиле на сотрудника полиции в Каспийске. После этого Усман Нурмагомедов, который сам занимается смешанными единоборствами, и его друг вылетели в Москву. Там они были задержаны силовиками в аэропорту Шереметьево.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО подтвердили, что в аэропорту Шереметьево были задержаны двое молодых людей 1998 года рождения. Ориентировка на них пришла из Дагестана.

Брата Хабиба Нурмагомедова доставили в московский изоляторФото: Telegram/Baza

— Доставлен в один из московских ИВС, будет находиться там до суда, его спутник тоже, — передают слова своего источника РИА Новости.

Также другой источник рассказал, что Нурмагомедова доставят в Дагестан для выяснения обстоятельств.

До этого стало известно, что в отношении Нурмагомедова может быть возбуждено уголовное дело по статье 318 п. 1. «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Нарушителю этой статьи может грозить до пяти лет лишения свободы.

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