Ракеты, торпеды и американцы: какие версии гибели подлодки «Курск» существуют

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Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. По официальной версии, это случилось из-за взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли. В свою очередь, как заявил адмирал Вячеслав Попов, который командовал в то время Северным флотом, «Курск» затонул из-за столкновения с субмариной НАТО. «Вечерняя Москва» узнала, насколько эта версия может быть реальной, а также вспомнила другие ранее озвученные предположения о причинах трагедии.

Подводную лодку «Курск» собирали в Северодвинске в 1990 году на «Севмашпредприятии» — одном из ведущих судостроительных заводов. Свое название субмарина получила в честь подвига на Курской дуге. В 1994 году лодка вышла в эксплуатацию. За время службы подлодка «Курск» отлично выполняла стрельбы, ходила в поход в Атлантический океан.

Официальная

10 августа 2000 года подлодка отправилась в Баренцево море для учебной торпедной стрельбы по боевым кораблям около Кольского залива. А 12 августа субмарина должна была начать атаку на эскадру с крейсерами «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий», но этого не произошло. После того как экипаж не вышел на связь, начались поиски «Курска».

По официальной версии, подлодка затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа погибли.

Согласно версии российской правительственной комиссии, которая была озвучена в июле 2002 года, подлодка погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65–76, который привел к последующей детонации. Также комиссия приняла решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов подлодки.

Последняя

По словам адмирала Попова, подлодка НАТО могла следить за «Курском», однако из-за ошибок в расчетах она подошла слишком близко к российской субмарине. Кроме того, маневр «Курска» также мог спровоцировать потерю контакта.

— Я с вероятностью 90 процентов знаю ее наименование. Но, для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я этого сделать не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — рассказал адмирал.

По словам Попова, «Курск» могла врезаться в натовскую подводную лодку носом, в то время как иностранная лодка была повернута хвостовой частью.

При этом, по данным СМИ, в районе учений находились атомные подлодки Memphis, Toledo ВМС США и Splendid ВМС Великобритании.

Историк, военный эксперт Борис Юлин в беседе с «ВМ» высказал мнение, что версия Попова является наиболее правдоподобной из всех ранее звучавших. Да и ко всему прочему она не новая.

— Эта версия была одной из первых при гибели «Курска». Ничего нового нет вообще. Просто тогда эту версию не стали рассматривать, потому что у нас была активная дружба с американцами, — сказал эксперт.

По его словам, в зависимости от того, на каком уровне заявление Попова будет рассматриваться, стоит ожидать реакции на версию от зарубежных стран. На данный момент «отношения с американцами оставляют желать лучшего, поэтому вытаскиваются скелеты из шкафа», сказал Юлин.

— Сейчас усиливается политическое давление... Тут нужно что-то противопоставить. Вытаскивают то, что было раньше. Раньше не стали эту тему нормально расследовать. Сейчас такое заявление вроде бы совершенно не актуально. Но если бы было проведено полноценное расследование и материалы были бы опубликованы, то в этом случае даже подобных заявлений бы не прозвучало, если подобной ситуации бы не было. А так мы не знаем, была она или нет, — заключил собеседник «ВМ».

Боевая торпеда

Похожая версия была озвучена в 2015 году. Тогда журналисты французского телеканала RFI, подготовившие телесюжет к 15-летней годовщине трагедии, усомнились в официальной версии трагедии. Для своего материала они использовали информацию из фильма известного французского режиссера Жан-Мишеля Карре «Курск». В картине была озвучена версия, что гибель российской субмарины была спровоцирована двумя американскими подлодками.

По мнению режиссера, США отправили в воды Баренцева моря, где проходили учения с «Курском», подлодки «Толедо» и «Мемфис». Американцев интересовали испытания новейшей российской торпеды «Шквал», которые предполагалось продемонстрировать китайским военным.

Карре высказал мнение, что «Толедо» подобралась к «Курску» слишком близко, они столкнулись. После российская субмарина в ответ на это якобы собралась выпустить торпеду в «Толедо», тогда находившийся неподалеку «Мемфис» сделал упреждающий выстрел торпедой по «Курску» и поразил ее.

Впрочем, никаких конкретных фактов, подтверждающих атаку «Курска» американской подлодкой, в передаче французского телеканала не приводится.

Позже Пентагон признал, что за ходом учений в Баренцевом море следили две американские субмарины. Они зафиксировали два взрыва в районе гибели российского атомохода.

Ракета «Гранит»

В сентябре 2000 года немецкая газета Berliner Zeitung опубликовала некий доклад, якобы представленный ФСБ России президенту Владимиру Путину. В докладе говорится, что подводная лодка была подбита во время учений выпущенной с крейсера «Петр Великий» противолодочной ракетой «Гранит». Ракета была выпущена в то время, когда на борту крейсера находились глава Северного флота России Попов и вице-адмирал Михаил Моцак.

Авторы материала также заявляли, что комиссию по расследованию обстоятельств гибели подлодки в действительности возглавлял директор ФСБ Николай Патрушев, а результаты расследования ФСБ были представлены российскому президенту еще 31 августа. Сами представители ФСБ наличие подобного доклада отрицали.

Вскоре помощник главнокомандующего Военно-морским флотом России, капитан второго ранга Игорь Дыгало опроверг информацию немецкой газеты. Он рассказал, что во время учений на море применяются ракеты и торпеды, не снабженные боевой частью.