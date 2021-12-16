«Это подстава»: что известно о зверском убийстве экс-оператора «Мосфильма» в Долгопрудном

Фото: Сергей Мартьянов

Россия, Московская область, Долгопрудный Карта всех событий

Подмосковные следователи задержали двоих подростков, обвиняемых в жестоком убийстве 40-летнего Николая Устинова. 12 декабря его тело нашли на спортивной площадке. По словам тренера погибшего, похороны Николая состоялись в четверг, 16 декабря, в Долгопрудном. У него остались пожилые родители, дочь и сестра. Устинова посмертно наградили синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. Что же на самом деле произошло в воскресенье, 12 декабря, — тщательно спланированное убийство, подростковая жестокость или простая случайность — «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях трагедии.

Детали дела

Тело 40-летнего мужчины обнаружили днем 12 декабря в Долгопрудном на спортивной площадке. Вскоре после этого СК задержал двух подростков 16 и 17 лет.

По версии следствия, они напали на мужчину на спортивной площадке, расположенной на Восточной улице. Один из них повалил жертву на землю, а другой нанес потерпевшему удары ножом в область головы. После преступления подростки скрылись. Тело погибшего нашел случайный прохожий.

Позже стало известно, что погибший — 40-летний оператор киностудии «Мосфильм» Николай Устинов. Как рассказал «ВМ» близкий к следствию источник, подговорить подростков к убийству оператора могла их общая подруга, до которой, по данным СМИ, домогался погибший.

По данным РИА Новости, убийство произошло вдали от жилых домов. Правоохранителям удалось вычислить подозреваемых по записям с камер видеонаблюдения. На кадры попали трое несовершеннолетних: 16-летний Вадим, его друг — 17-летний Антон — и их общая знакомая — 16-летняя Юля (все имена подростков изменены — прим. «ВМ»).

Вадима и Юлю связывали близкие отношения, ребята жили в Долгопрудном и считались парой. Вадим и Антон в настоящий момент находятся в СИЗО. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Юлия на данный момент проходит по делу как свидетель.

Мотивы убийства

В Следственном комитете РФ по Московской области сообщили, что подростки убили Николая «на почве личных неприязненных отношений». Друзья убитого косвенно подтверждают эту версию. В разговоре с корреспондентом «ВМ» один из знакомых заявил, что мотивом для убийства могло быть заявление Юлии об изнасиловании.

Так, по словам близких погибшего, Николай был знаком с Юлией достаточно давно, но их связывали дружеские отношения. Об этом «ВМ» рассказал Анатолий Власов (имя изменено — прим. «ВМ»), друг погибшего.

— С Юлией они сошлись на творческой стезе и хорошо общались. Но о том, что он мог иметь с ней что-то большее, чем общение, я бы и не подумал, у него были иные предпочтения, — уверен Анатолий.

Еще один друг Антон Марьянов (имя изменено — прим. «ВМ») рассказал, что Устинов все же встречался с девушкой.

— Она была с ним какое-то время, у них были отношения близкие, но потом она от него ушла к другому, — отметил Марьянов, добавив, что девушка завела роман с Вадимом, но не перестала общаться с Устиновым.

По словам тренера погибшего, Сергея Мартьянова, Устинов приводил в зал Юлию, чтобы она его украсила граффити. Но эти планы остались на уровне разговоров.

Тренер уверен, что девушка просто захотела отомстить Устинову. Якобы он не воспринимал ее всерьез, и она «нажаловалась» своему парню, что тот надругался над ней.

Близкий друг погибшего Анатолий Лизин заявил «ВМ», что нападавшие и девушка употребляли запрещенные вещества.

— Это подстава. Район, в котором живут эта девица и ее парень, является местом компактного проживания наркоманов, — уверен Анатолий, добавляя, что ребята также были не против «кайфануть».

Версию о том, что подростки могли принимать запрещенные вещества, высказал еще один знакомый Устинова Влад Логинов.

— Ребята эти употребляли, так обожрались чем-то, и мозги расплавились. В голову ножом, как думаете, это поступок адекватного человека? — вопрошает Логинов.

История жизни

Знакомые Устинова не верят в историю с изнасилованием. Близкий друг погибшего Максим Чуланов рассказал «ВМ», что Николай был отзывчивым, творческим и добрым человеком. Он увлекался музыкой, был хорошим фотографом и читал много классической литературы и «не мог допустить себе низость по отношению к несовершеннолетней»:

— Он, наоборот, заботился о том, чтобы подрастающее поколение росло достойным, — вспоминает Максим.

Еще один хороший друг убитого Владимир Иванов признался, что у Николая не было свободного времени, так как он все время проводил на тренировках и на работе — «семь дней в неделю».

По словам собеседника, мужчина занимался единоборствами и выступал на любительских соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу. По словам знакомого, Николай Устинов 18 декабря должен был впервые выступать в профессиональной лиге.

— Накануне убийства он получил травму, после которой не смог заниматься. Если не получил, он был бы 12 декабря на тренировке. Последние три недели мы с ним часто встречались по делам, он говорил, что готовится к турниру, который должен был состояться 18 декабря в клубе, где он занимался. Мы с ним как раз ездили выбирать одежду и экипировку для соревнований, — вспоминает Иванов.

Он также отметил, что Устинов был человеком уравновешенным и не агрессивным, и не понимает, что могло заставить подростков его убить. По данным РИА Новости, во время допроса девушка отказалась от обвинений в адрес умершего, заявив, что все выдумала.

Похороны Устинова прошли в четверг, 16 декабря, в родном Долгопрудном. У него остались дочь, сестра и пожилые родители. По данным РИА Новости, близкие друзья будут добиваться, чтобы к уголовной ответственности привлекли и девушку. По их мнению, именно она — инициатор жестокой расправы.

Если вину подростков докажут, по закону им грозит не более десяти лет тюрьмы.