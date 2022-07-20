Из даркнета с деньгами: кто стоит за поджогами военкоматов по всей стране

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В последнее время участились случаи нападений на здания военных комиссариатов и отделений полиции по всей России. Примечательно, что злоумышленники пользуются одним и тем же способом — подкидывают в окна бутылки с зажигательной смесью или кидают горящие тряпки. Что это — тщательно подготовленные диверсии или простые совпадения, разбиралась «Вечерняя Москва».

«Неадекватное состояние»

За последние месяцы нападению вандалов подвергся целый ряд военкоматов в различных городах России. Один из последних случаев произошел во Владивостоке.

Так, в понедельник, 18 июля, сотрудники ФСБ провели задержание юного россиянина, пытавшегося поджечь здание военкомата. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Теперь 21-летнему россиянину грозит тюрьма сроком до 15 лет. Террористический поджог он совершил по наставлению украинских кураторов за обещанное денежное вознаграждение.

О первопричинах всплеска нападений «ВМ» поговорила с бывшим сотрудником Федеральной службы безопасности РФ Василием Еременко.

— Что движет людьми? Мир находится под влиянием огромного потока информации, которая нас ставит в такое неадекватное состояние. Особенно этому подвержена молодежь, поэтому сейчас много таких нападений. Ведь, как правило, в них участвуют незрелые люди, которые, вероятно, не хотят служить, чтобы их не призвали куда-нибудь. Это одна из самых главных причин, как мне кажется, — пояснил Еременко.

Он добавил, что налетчики-поджигатели хотят, чтобы работа военкоматов была парализована. Кроме того, рассуждает Еременко, имеет влияние осведомленность о таких вещах.

Интернет-заказ

Подтверждением его словам служат некоторые показания самих злоумышленников. Так, в начале мая в Череповце были задержаны двое подростков, которые тоже пытались поджечь здание военкомата.

В отделе полиции они сознались, что в интернете списались с неизвестными, которые предложили им 30 тысяч рублей за устроенный пожар. А одному из четырех школьников в Смоленске предлагали 60 тысяч рублей за поджог отделения полиции, передает «МК».

По сообщениям федеральных СМИ, такие предложения легкого заработка активно рассылаются по мессенджерам и социальным сетям, толкая молодых людей на «подвиги». Но, как правило, вместо денег люди получают лишь уголовные дела и серьезные сроки.

По всей строгости

Также подобные диверсии содержат элементы террористической деятельности. Ярким примером является история поджигателя из Московской области — 28 февраля текущего года 21-летний молодой человек совершил поджог здания объединенного военного комиссариата городов Луховицы и Зарайск в Подмосковье.

Злоумышленник разбил окно, облил керосином стены и кинул в помещение бутылки с зажигательной смесью. Свои действия он снимал на видео, которое позже опубликовал в интернете с собственными комментариями, содержащими призывы и оправдание террористических действий.

Чтобы избежать уголовной ответственности, молодой человек уехал в Белоруссию и планировал оттуда двинуться в Литву и получить политическое убежище. Но это ему не удалось — юношу задержали на границе. В настоящее время он находится под стражей.

Позже в отношении поджигателя возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт».

По словам адвоката Ларисы Гусевой, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание за совершение указанного преступления в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

В целом, по словам Гусевой, диапазон наказаний для поджигателей военкоматов довольно широк: их могут обвинить как в умышленном уничтожении или повреждении имущества, так и в террористическом акте. А если во время нападения кто-то пострадает, то и в покушении на убийство. В этих случаях их ждут крупные штрафы, исправительные работы, аресты и даже реальный срок.