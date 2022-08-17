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«Был словно оборотень»: что известно о жестоком убийстве чиновницы в Башкирии

Анастасия Колоскова
Происшествия
«Был словно оборотень»: что известно о жестоком убийстве чиновницы в Башкирии
Фото: Соцсети

В ночь на 13 августа в башкирском городе Белорецке 31-летнюю сотрудницу районной администрации Дину Махиянову жестоко убил экс-супруг. Женщина 13 раз обращалась в полицию с жалобами на мужа, который неоднократно избивал ее и угрожал убийством, однако мужчину так и не привлекли к ответственности. «Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию по этому делу.

14 ножевых

В ночь на 13 августа 31-летнюю Дину Махиянову, которая работала руководителем отдела мэрии Белорецка, жестоко убил бывший муж. По данным регионального следственного комитета, 37-летний мужчина подкараулил экс-жену возле дома, когда та возвращалась с празднования дня рождения подруги. На глазах очевидцев он нанес ей не менее 14 ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого мужчина скрылся, однако вскоре пришел в полицию и написал явку с повинной.

В ведомстве отметили, что причиной страшной расправы над женщиной стала ревность.

Видео: Telegram / 112

По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

15 августа суд арестовал экс-супруга убитой чиновницы на два месяца, до 13 октября 2022 года.

Настоящий оборотень

Близкая подруга Дины рассказала о непростых отношениях женщины с бывшим мужем, который постоянно устраивал сцены ревности и частенько поднимал на нее руку. Махиянова 13 раз обращалась в полицию с жалобами на супруга, но каждый раз с ним мирилась. В 2010 году они развелись, однако Дина продолжала жить с ним.

— Он был словно оборотень. На людях строил из себя порядочного семьянина и всегда отрицал какой-нибудь намек на то, что он издевался над женщиной, — отмечает подруга убитой.

По словам приятельницы чиновницы, экс-муж мог просто так посреди ночи разбудить ее, окатить холодной водой и даже спустить с лестницы.

Надеялась переехать

Дину Махиянову похоронили в минувшее воскресенье, 14 августа. Она умерла в возрасте 31 года.

Женщина работала в администрации Белорецка, руководила отделом в сельскохозяйственной отрасли. По словам коллег, Дина была очень интересной, открытой и разносторонней девушкой, а также настоящим профессионалом.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал в соцсетях подробности убийства сотрудницы администрации. По его словам, бывший муж Махияновой был настоящим тираном. Он в течение долгих лет избивал женщину и неоднократно угрожал ей расправой.

«Был словно оборотень»: что известно о жестоком убийстве чиновницы в Башкирии Дина Махиянова / Фото: Соцсети

— Она неоднократно обращалась в полицию, но это не помогло предотвратить убийство, — написал Иванюта на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава района отметил, что женщина воспитывала двух сыновей — 6 и 13 лет. Дина временно жила у родителей и надеялась переехать в другой город. Иванюта выразил соболезнования по поводу гибели сотрудницы, отметив, что она «запомнилась всем умной, целеустремленной, уверенной в себе девушкой».

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