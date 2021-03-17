Более ста килограммов корма получил приют для животных

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев посетил приют для бездомных животных в Бирюлеве и привез его подопечным около 100 килограммов корма / Фото: Галина Бродская

Муниципальному приюту для животных Бирюлево исполнилось шесть лет. Вчера член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Нифантьев привез для бездомных кошек и собак подарки.

Ежедневно более 50 волонтеров в будни и более 100 в выходные приезжают, чтобы помочь питомцам. Кто-то привозит еду, а кому-то интересно и выйти на прогулку.

— Тема бездомных животных волнует многих людей, и буквально на днях отозвали законопроект по регулированию численности животных, чему я несомненно рад. Если бы этот закон приняли, то животных могли бы бездушно истреблять. Но ведь с проблемой можно бороться и другими методами: вакцинировать или стерилизовать, — говорит Евгений Нифантьев. — На сегодняшний день есть большое количество неравнодушных людей — волонтеров, которые с радостью ухаживают за животными и гуляют с ними.

За прошлый год более трех тысяч добровольцев забрали животных из приютов, и сегодня эти питомцы радуют своих хозяев.

Сам Нифантьев признался, что в его большой семье четыре собаки. На семилетие дочки появится еще одна.

— Не исключено, что питомца мы возьмем из приюта. Дочка и ее новый друг должны понравиться друг другу, — считает Евгений.

Сначала Нифантьев покормил бездомных животных. После чего ему предложили выбрать питомца приюта и прогуляться с ним. Кинолог организации Игорь Ельцов рассказал, что здесь содержатся более 150 кошек и свыше 2500 собак.

— На территории есть отдельные дома для кошек, щенков, взрослых собак и больных питомцев. После того как животные попадают к нам, они обязаны пройти месячный карантин. Мы проверяем, есть ли у них инфекции и различные болезни, — говорит он.

ПРАВИЛА

Хвостатым помочь можно несколькими способами:

■ закупить медицинские препараты;

■ привезти амуницию и корма для животных;

■ деньгами;

■ периодически приезжать для выгула собак и помощи в уходе за ними, взять домой.

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