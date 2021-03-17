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Более ста килограммов корма получил приют для животных
Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев посетил приют для бездомных животных в Бирюлеве и привез его подопечным около 100 килограммов корма / Фото: Галина Бродская

Более ста килограммов корма получил приют для животных

Юлия Зыкина

Животные

Муниципальному приюту для животных Бирюлево исполнилось шесть лет. Вчера член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Нифантьев привез для бездомных кошек и собак подарки.

Ежедневно более 50 волонтеров в будни и более 100 в выходные приезжают, чтобы помочь питомцам. Кто-то привозит еду, а кому-то интересно и выйти на прогулку.

— Тема бездомных животных волнует многих людей, и буквально на днях отозвали законопроект по регулированию численности животных, чему я несомненно рад. Если бы этот закон приняли, то животных могли бы бездушно истреблять. Но ведь с проблемой можно бороться и другими методами: вакцинировать или стерилизовать, — говорит Евгений Нифантьев. — На сегодняшний день есть большое количество неравнодушных людей — волонтеров, которые с радостью ухаживают за животными и гуляют с ними.

За прошлый год более трех тысяч добровольцев забрали животных из приютов, и сегодня эти питомцы радуют своих хозяев.

Сам Нифантьев признался, что в его большой семье четыре собаки. На семилетие дочки появится еще одна.

— Не исключено, что питомца мы возьмем из приюта. Дочка и ее новый друг должны понравиться друг другу, — считает Евгений.

Сначала Нифантьев покормил бездомных животных. После чего ему предложили выбрать питомца приюта и прогуляться с ним. Кинолог организации Игорь Ельцов рассказал, что здесь содержатся более 150 кошек и свыше 2500 собак.

— На территории есть отдельные дома для кошек, щенков, взрослых собак и больных питомцев. После того как животные попадают к нам, они обязаны пройти месячный карантин. Мы проверяем, есть ли у них инфекции и различные болезни, — говорит он.

ПРАВИЛА

Хвостатым помочь можно несколькими способами:

■ закупить медицинские препараты;

■ привезти амуницию и корма для животных;

■ деньгами;

■ периодически приезжать для выгула собак и помощи в уходе за ними, взять домой.

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