Ночные кошачьи концерты. Почему и что делать

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

На дворе весна, и целая армия кошатников сталкивается с приливом энергии у своих любимцев. Точнее, с затяжным громким мяуканьем, нарушающим сон и нервирующим не только семью, но и соседей. Как помочь себе и питомцу и прекратить полуночные выступления, рассказали эксперты портала hvost.news.

Итак, у концертов мурлык обычно ряд причин. Во-первых, если кричит котенок, то, скорее всего, это временная ситуация. Его разлучили с мамой, он адаптируется к новым условиям жизни, и эти настроения не будут длиться долго. Пока надо отвлечь его игрушкой, уложить в уютную лежанку с высокими бортиками, которые создают ассоциацию с теплым кошачьим боком. Кроха просто нуждается в заботе и защите. Если же речь идет о взрослой особи, то имеет смысл для начала поговорить со специалистом. Возможно, это связано с заболеванием, с болью и следует срочно принимать меры. Если же нет, то наверняка ветеринар порекомендует безопасные успокоительные препараты или средства от половой охоты. В этом вопросе главное — не заниматься самодеятельностью и не пичкать животное лекарствами по совету друзей. Это чревато последствиями. Вообще чаще всего, особенно весной, причина криков в гормональном всплеске. Этот сезон кружит кошачью голову, настраивает на общение с противоположным полом, и, если вы не планируете заниматься разведением, то наилучший выход — стерилизация или кастрация. После этой процедуры характер зверя определенно улучшится и он не будет страдать от неудовлетворенных инстинктов. Идеальноевремя для данной операции — один год. Если сделать позже, то это может не решить проблему с поведением, так как повадки у взрослых котиков прочно закрепляются. Если же все сделано вовремя, то зверь еще некоторое время может продолжить исполнять свои вокальные арии, но постепенногормональный фон выровняется и наступит наконец долгожданная благодать — лишь тихо урчащий кот на подушке. Доверить своего пушистого друга опытному врачу в проверенной клинике — это очень важно. Например, в ветеринарной клинике «Доктор Бетховен» (vet.bethowen.ru) в Москве оказывают полный спектр ветеринарных услуг, в том числе делают стерилизацию или кастрацию.

Правда, бывает, усатые-полосатые не спокойны от банальной скуки, и готовы к любым манипуляциям, чтобы хозяин разделил с ними ночные забавы. Тогда выход — куча интересныхигрушек для досуга, ну или еще один кот для компании. Тогда они однозначно будут постоянно заняты друг другом. Если в ваши планы не входит увеличение количества домашних четвероногих, то можно либо измотать животное активными играми, недавая ему дремать днем, либо сытно, что называется, до отвала, накормить на ночь. Полный кошачий желудок и легкий ваш — залог благополучно проведенной ночи. Важно помнить — кошачьи живут по своим законам. И их нельзя ни в коем случае наказывать за вопли, даже если вы раздражены. Питомец не простит вам столь гнусное поведение, поскольку в глубине души ждет, что вы ему поможете, поймете его природу, и тогда придет гармония. И эта задача человеку вполне по силам.А еще не забывайте баловать лакомствами вашего питомца — например, вы всегда можете купить полезные и вкусные угощения от известного бренда «Мнямс» (mnyams.ru) в сети зоомагазинов «Бетховен» или на сайте bethowen.ru

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