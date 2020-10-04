Сирийское чудо. Географически далекий локальный конфликт показал силу российского оружия

Торжественное открытие памятника Герою России полковнику Ряфагатю Хабибуллину на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Аэропорт Хмеймим расположен в 25 километрах к югу от Латакии / Фото: Министерство обороны РФ

Пять лет назад началась военная операция по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок.

Вооруженные силы РФ и наши гражданские специалисты сделали невозможное: война была остановлена, правительство Башара Асада устояло под натиском превосходящих сил. О том, как это стало возможным, мы рассказываем сегодня в рубрике «Надо понимать», посвященной анализу главных мировых событий.

Сталин приказал выставить в Москве на всеобщее обозрение разбитую немецкую технику еще осенью 1941 года. Глава воюющего государства хорошо понимал: народ должен воочию видеть результаты боевой работы своей армии. Сегодня в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» выставлена битая техника международных террористов. В 1990-е Россия едва не захлебнулась кровью на двух кавказских войнах, страна пережила страшные теракты в столице и многих других городах. Мы не должны допустить, чтобы терроризм снова пришел к нам и убивал нас и наших детей.

30 сентября 2015 года самолеты Воздушно-космических сил России нанесли первые авиаудары в Сирии. Что нам было пять лет назад до этой далекой страны? В Кремле поняли, что она — близко. В гражданской войне на территории Сирии правительственным войскам противостояли не возбужденные повстанцы с кетменями в руках, а жестко организованная и отлично вооруженная армия международных террористов. Боевики «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014) под видеокамеру отрезали головы инаковерующим и инакомыслящим, грабили, насиловали, убивали. Радикальные исламисты установили контроль над большинством нефтяных месторождений, гнали за границу нефть и исторические артефакты, а на полученные деньги покупали самое современное оружие.

Прогрессивное мировое сообщество в рабочем режиме возмущалось кровавыми эксцессами бандитов, Европа терпеливо принимала беженцев, которых толерантно называли «жертвами режима Асада», а в обратном направлении, в Сирию со всего мира ехали все новые «борцы за истинную веру». Террористический «прыщ» разрастался в «трофическую язву», грозящую перекинуться на огромные территории. Нет, конечно, «коллективный Запад» видел эту угрозу и пытался победить зло. Командование авиации США и НАТО регулярно отчитывалось о количестве бомбардировок, вот только эффекта от них было мало. Летом 2015-го огромные территории от Ракки до Пальмиры и Дейр-эз-Зора попали под тотальный контроль террористов.

Режим президента Башара Асада висел на ниточке: остатки его армии были прижаты к западной границе страны, еще небольшие куски земли на севере удерживали от радикалов воинственные курды.

Асад официально попросил помощи у России.

Россия не отказала.

Иногда лучше бомбить, чем говорить. Русские прилетели и выбомбили международный терроризм из Сирии поразительно быстро. Целями первых ракетно-бомбовых ударов российской боевой авиации стали военные объекты радикалов: командные пункты, склады оружия и боеприпасов, боевая техника и лагеря подготовки джихадистов. И «ужасный ужас» всего прогрессивного человечества — ИГ — схлынул, как морок.

— Россия с самого начала выбрала верную тактику. Опираясь на разведывательные данные наносить удар по штабам, базам, лагерям подготовки террористов, их складам боеприпасов.

Таким образом было уничтожено до двухсот тысяч террористов. Асаду помогли удержать страну. Но и Россия много приобрела. Были испытаны в боевых условиях новые средства вооружения: станции радиоэлектронной борьбы, средства ПВО. Например, в вертолете Ми-28 «Ночной охотник» были исправлены приборы ночного видения, которые приводили к летным происшествиям. Флот получил базу в Тартусе.

Кстати, боевые корабли тоже себя проявили: были удары крылатыми ракетами «Калибр» по наземным целям. И ракеты эти впервые были применены тоже в Сирии. Законное правительство страны начинает налаживать мирную жизнь сирийцев. А американским силам, которые пока еще находятся на территории Сирии, скоро придется уходить, — рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Забавно, как на это отреагировали «вероятные партнеры» в борьбе с международным терроризмом. В феврале 2016-го произошел «слив» в ведущие мировые СМИ доклада НАТО. В нем констатировалось, что государства Североатлантического блока направили в Сирию значительно больше военных самолетов, чем Россия.

Но русские показали эффективность боевой работы на порядок больше. Удары ВКС России были точны, а вылеты самолетов более частыми. 40 самолетов РФ совершали до 75 вылетов в день, а 180 самолетов НАТО — всего 20 Доклад заканчивался на грустной для западной коалиции ноте: сократить активность или на отдельных направлениях полностью прекратить боевые действия террористов ИГ заставил страх перед тотально «зачищающими» местность авиаударами российской авиации… Прошло пять лет. Пусть не обманывают нас благостные телевизионные репортажи из Сирии о восстановлении в стране мирной жизни, об открывающихся школах и хлебозаводах.

До установления полного мира там далеко, и наши войска вынуждены оставаться на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. Но это уже другая война. Основные силы международных террористов, до сотни тысяч головорезов, уничтожены российскими Воздушно-космическими силами и правительственными войсками Сирийской Арабской Республики. Эти нелюди не придут — ни ордой, ни поодиночке с поясом шахида в вагон Московского метрополитена — на нашу землю, они убиты вдали от границ России. Но на сирийской земле продолжается прокси-война.

Прокси-войны — это столкновения крупных геополитических игроков на территориях других государств, война не столько своими, сколько чужими руками. Террористов-недобитков сейчас используют в Сирии наши недруги. Кто они? Поезжайте в парк «Патриот» и посмотрите на трофейные, захваченные у бандитов образцы самого современного оружия. Маркировка на беспилотниках, гранатометах и противопехотных минах скажет сама за себя… — Операцию в Сирии с полным правом можно считать успешной. Террористическая организация, действовавшая на территории этой страны, была не просто очередной радикальной группировкой. Это структура, которая претендовала на создание своего государства на территории тех, которые сегодня существуют в регионе Западной Азии. Благодаря усилиям России хребет этого монстра был переломлен, и дальнейшего распространения его удалось избежать. Удалось предотвратить опасность сползания всего региона в хаос, что могло привести к непредсказуемым последствиям далеко за пределами Сирии или Ирака. На территории этих стран сегодня нет больше анклавов, которые контролировались бы террористами, — рассказал старший преподаватель факультета социальных наук НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, эксперт РСМД Григорий Лукьянов.

Трудно быть гуманистом в жестоком мире. Россия — тоже не чувствительная барышня. Она — сверхдержава. За время сирийской военной операции проверку реальным боем прошли несколько сотен новейших видов наших вооружений, в том числе высокоточные ракеты и авиабомбы «Калибр» и Х-101, «Искандер-М», «Точка-У» и Х-55. Боевой опыт получили десятки тысяч российских военнослужащих.

Ну и хлебозаводы для сирийцев мы, конечно, строим.

ХРОНОЛОГИЯ ■15 марта 2011 года группа учащихся организовала мирные демонстрации против режима Асада в городе Дераа. Вскоре акции протеста охватили всю страну.

■2014 год. Возникает ИГИЛ (запрещена в РФ), которая атаковала территории оппозиции в центре и на востоке страны.

■30 сентября 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к Москве с просьбой об оказании военной помощи. По данным на сентябрь 2017 года, Воздушно-космические силы совершили более 30 тысяч боевых вылетов, нанеся свыше 92 тысяч авиаударов.

■11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин дал поручение вернуть из Сирии значительную часть российского воинского контингента.

НАШИ ГЕРОИ

Олег Пешков, летчик-снайпер, начальник службы безопасности полетов в Липецком авиацентре, подполковник:

24 ноября 2015 года командир экипажа, пилот Олег Пешков, вылетел на бомбардировщике Су-24М на боевое дежурство. Его задачей было нанести удар по укрытиям боевиков в Латакии. Операция была выполнена успешно, но на базу самолет так и не вернулся. На обратном пути его сбила ракета, выпущенная турецким истребителем F-16.

Пешков успел катапультироваться, но его прямо в воздухе расстреляли из автоматов террористы. Ответственность за убийство взял на себя активист террористической организации «Серые волки» (запрещена в РФ) Альпарслан Челик. Эксперты установили, что уже после смерти Пешкова боевики издевались над его телом.

Роман Филипов, заместитель командира эскадрильи 187-го гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии майор:

3 февраля 2018 года штурмовик Су-25СМ, пилотируемый майором Филиповым, был сбит выстрелом из зенитного ракетного комплекса вблизи города Серакиб. Летчик доложил на базу, что атакован и катапультировался. Но на земле попал в окружение боевиков. Завязался неравный бой. Роман, отстреливаясь из единственного оружия, которое у него было — пистолета Стечкина, — был тяжело ранен, а затем подорвал себя и подобравшихся к нему вплотную боевиков гранатой. Последние слова Романа: «Это вам за пацанов!» Ответственность за сбитый самолет взяли на себя боевики террористических организаций «Джабхат Фатх аш-Шам» и «Сирийская свободная армия» (обе запрещены на территории РФ).

Денис Портнягин, военнослужащий сил специальных операций Российской Федерации, ефрейтор:

16 августа 2017 года под городом Акербат группу спецназначения, занимавшуюся авианаводкой, в которую входил Денис, атаковали террористы.

Командир и его заместители были ранены, и ефрейтор принял командование на себя. Под его руководством группа сумела отразить несколько огневых атак. Когда патроны закончились, он закидывал террористов ручными гранатами. В пылу боя Денис успел сообщить командованию точные координаты расположения боевиков и вызвать огонь с воздуха на врага. Он и его группа уже были готовы к самоподрыву, чтобы не попасть в плен боевиков, но помощь подоспела вовремя.

Александр Прохоренко, военнослужащий сил специальных операций вооруженных сил Российской Федерации, старший лейтенант:

17 марта 2016 года старший лейтенант Прохоренко, который к тому моменту уже неделю находился в тылу противника, в окрестностях Пальмиры, и корректировал оттуда огонь нашей авиации, был окружен террористами. Боевики хотели взять Александра в плен, но он принял неравный бой. Когда боеприпасы были на исходе, он вызвал авиаудар, дав свои координаты. Лейтенант Прохоренко погиб, взяв огонь на себя, но с ним были уничтожены и окружившие его боевики.

Марат Ахметшин, начальник разведки штаба гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона западного военного округа, капитан

3 июня 2016 года капитан Марат Ахметшин выполнял боевую задачу под Пальмирой и был атакован террористами. Их было порядка 200 человек. Против их танков и БТРов у подразделения Ахметшина были гранаты и четыре пушки. Ахметшин подбил несколько единиц техники, но сам получил смертельное ранение. Когда подмога подоспела, в руках капитан сжимал гранату без чеки.

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