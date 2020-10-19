«Как у вермахта»: почему проект «суперпушки» США заведомо лишен смысла

Фото: The U.S. Army

Американские военно-политические эксперты продолжают пугать Россию возможностями ВПК США. На вооружение Соединенных Штатов готовятся принять сверхдальнобойную пушку, которая может «обстреливать Москву». Насколько ее возможности реальны и что Россия может противопоставить такой угрозе, «Вечерняя Москва» спросила у военного эксперта.

О стратегической сверхдальнобойной пушке Strategic Long Range Cannon (SLRC) сообщает издание Popular Mechanics. Автор утверждает, что с появлением SLRC в США возродится класс кораблей, аналогичный так и не построенным в 1940-х линкорам типа «Монтана».

Военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов полагает, что проект SLRC окажется нерентабельным.

— Проект американской суперпушки заведомо лишен смысла. Для ее производства, транспортировки и установки требуются весьма продолжительное время, а также специальные подъездные пути. Предложение вооружить этим орудием какое-либо плавсредство также нерационально, — сказал он.

Эксперт напомнил, что с аналогичными проблемами столкнулся вермахт при установке «Толстого Густава» — пушки, которая должна была обстреливать через Ла-Манш Великобританию. В итоге использование такого орудия оказалось слишком затратным, а сама установка превратилась в легкоуязвимую цель для авиации.

Артамонов не исключает, что сам артиллерийский снаряд обладает высокой неуязвимостью при полете в силу скоростных качеств. Однако место пуска можно легко засечь и уничтожить цель гиперзвуковой ракетой, имеющейся в наличии у ВС России.

— Операция возмездия может быть проведена как в отношении выпустившего снаряд корабля, так и других целей страны-агрессора. Например, генштаба, — уточнил он.

Кроме того, учитывая, что сама артиллерийская установка такого класса дорогостоящая, то тяжелый корабль «вовсе обойдется бюджету США в астрономические деньги». Износ стволов «суперпушки» тоже потребует немалых денег, что ударит по американской экономике.

— После неудачного проекта рельсотрона американские военные стратеги все больше черпают вдохновение в мультипликации, без учета реальных условий и ТТХ тех или иных вооружений. Мы же можем только порадоваться этому факту, — подметил военный эксперт.

С появлением гиперзвуковых ракет времена авианосцев и суперлинкоров класса «Тирпиц» и «Бисмарк», говорит Артамонов, «явно и безвозвратно уходят в прошлое». Так что проект американского ВПК может не оправдаться как с точки зрения трат на саму пушку, так и — на корабль-носитель, на который она будет установлена.

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