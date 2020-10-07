Военный эксперт назвал срок появления у США и Китая своих «Цирконов»

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Минобороны обнародовало видео испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». Какую роль она играет в российской системе стратегической обороны, «Вечерней Москве» рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев.

Основные преимущества «Цирконов» состоят в их скорости и способности поражать противника на дальних подступах.

— Ракеты «Циркон» в первую очередь нужны для борьбы с корабельными группировками противника, в том числе и для борьбы с авианосцами. То, что они имеют гиперзвуковую скорость и достаточную дальность действия, говорит о том, что мы можем уничтожать противника на дальних подступах к их обороняемому объекту. Преимущества «Циркона» — это гиперзвук (трудно оказать противодействие этим ракетам), траектория полета и возможность уничтожать с дальнего расстояния как корабельные группировки, так и наземные объекты с дальнего расстояния, — сказал военный эксперт.

Наличие подобных ракет целесообразно, исходя из того, что России противостоят морские державы, а «Цирконы» хорошо подходят для нейтрализации морских целей.

— На сегодняшний день нам противостоят морские державы — Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие страны, которые имеют на вооружении сильный, развитый военно-морской флот. Не хотелось бы в этом контексте говорить о Китае. Но и Китай имеет мощный флот. В случае какого-либо конфликта он может не избежать такой участи. Хотя отношения у нас с Китаем совершенно не позволяют говорить о каких угодно взаимных претензиях, — подчеркнул Хатылев.

США и, возможно, Китай и Индия могут создать аналогичные гиперзвуковые ракеты и ракеты другого класса, которые могут применяться для надводных и береговых целей. Все зависит от их готовности к выполнению таких работ.

— Экономические возможности трех стран позволяют им изготовить подобные ракеты буквально в ближайшие три–пять лет. У нас есть фора. Мы должны ею воспользоваться, — предупредил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин запуск «Циркона» считает «большим событием». Пуск гиперзвуковой крылатой ракеты был произведен с фрегата «Адмирал Горшков» из Белого моря по цели в Баренцевом море. Дальность полета составила 450 километров, а скорость — свыше 8 чисел Маха.

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