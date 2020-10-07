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Минобороны показали видео испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Минобороны показали видео испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Виктория Федотова

Армия

Российский фрегат «Адмирал Горшков» произвел испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море.

Видео снималось с двух позиций — с фрегата и с другого военного корабля. Кадры момента запуска появились с места событий опубликованы на YouTube.

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что запуск прошел успешно. Он доложил о результатах испытательного полета президенту России Владимиру Путину в ходе видеоконференции.

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Минобороны РФвидеоракета
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