Путин оценил перевооружение российской армии

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что специалисты, которые задействованы в перевооружении российской армии, будут и дальше работать так же эффективно.

Глава государства был на связи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, который доложил ему об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Президент поблагодарил всех за проделанную работу и ее результаты.

— Хочу выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлеченные в перевооружение российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было до сих пор, — цитирует Владимира Путина РИА Новости.

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