Путин оценил перевооружение российской армии
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что специалисты, которые задействованы в перевооружении российской армии, будут и дальше работать так же эффективно.
Глава государства был на связи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, который доложил ему об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Президент поблагодарил всех за проделанную работу и ее результаты.
— Хочу выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлеченные в перевооружение российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было до сих пор, — цитирует Владимира Путина РИА Новости.
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