Как я стала Леней Голубковым

Знаменитый в начале 90-х по многочисленным рекламным роликам «МММ» Леня Голубков - артист театра «Зонг» Владимир Пермяков / Фото: ТАСС/ Данилюшин Александр

Тяготы профессии актера я давно мечтала испытать лично, потому и разместила свою анкету в общей базе. Иногда мне звонили режиссеры, но я отказывалась: хотела дождаться свою «Леди Макбет».

И вот недавно удача, наконец, улыбнулась.

— У нас премьера сериала «Мировое соглашение», — рассказала по телефону режиссер Галина. Нужна женщина вашего типажа.

Мой персонаж действительно оказался многогранный: я, немолодая и неизвестная актриса, перебиваюсь заработками в рекламных роликах.

И вот однажды мне позвонил господин с кавказским акцентом и предложил рекламировать какие-то выгодные «вклады в стартапы». Я простодушно снялась в клипе, а потом выяснилось: мой обаятельный образ использовали, чтобы обмануть десятки людей! «Вклады» оказались финансовой пирамидой. И теперь меня вызывают в суд как свидетеля против моего нанимателя-мошенника.

В студии мы сперва снимаем рекламу «пирамиды» — со мной в главной роли.

Мне дают пачку пятитысячных купюр. В первом эпизоде моя героиня Маргарита Григорьевна перебирает эту пачку, кокетливо поглядывая в камеру. Получается у меня как-то неубедительно.

— Это не похоже на правду. Невозможно так сильно любить деньги! — говорю режиссеру. — Ладно бы я на них уже что-нибудь купила. Например, шубу. Шубу любить гораздо более естественно.

— В реквизите шубы нет, работайте с тем, что дают, — возражает Галина.

Второй эпизод дался мне еще сложнее. По сценарию я должна произносить текст:

— Я — простая домохозяйка! Ничего в этих биржах не понимаю. Но вот — вложила пятьдесят тысяч — и через месяц получила двадцать пять тысяч рублей! Вы представляете, теперь у меня в руках целых 75 тысяч! Это работает! Клянусь!

И хотя зритель знает, что аферы, которую я предлагаю, не существует в природе, я поймала себя на том, что слово «клянусь» произношу как-то мрачно, будто подписываю контракт с дьяволом. Я вдруг осознала всю глубину трагедии Лени Голубкова — вернее, артиста Владимира Пермякова, который участвовал в рекламе «МММ» . Роль вознесла его на вершину популярности, но ни один режиссер уже не мог его снимать, потому что амплуа Лени, как страшная маска, приклеилось к Пермякову навечно. Пока я изображала любовь к бутафорским деньгам, подтянулись мои товарищи по сцене: обманутый вкладчик Юрий, который потерял 150 тысяч рублей, главный виновник бизнесмен Рифат Маратович, специалист по «стартапам». И Иван Столяров, такой же артист, как я, который тоже рекламировал «вклады».

Сначала, как положено, мы репетируем. Рифат Маратович — в миру 30-летний Арсен — никак не может запомнить имя своего персонажа. Юрий — профессиональный актер Александр — репетирует гнев на Рифата.

— Ты, мер-рзавец, меня по миру пустил! — кипятится артист, — я детям хлеба не могу купить!

— Э-э, полегче, друг! У меня у самого дети, — возражает «оппонент».

Когда градус взаимного негодования накаляется до нужной точки, Галина командует нам: «Стоп! Идем в студию».

Здесь все прошло без проволочек. Роль раскаявшейся Маргариты дается мне блестяще: — Я тоже чувствую себя обманутой! И виновницей в обмане сотен людей!

И все мне сочувствуют, даже судья.

Конечно, сериал совершенно наивный. Разве будут люди доверять рекламе инвестиций, где им обещают 50-процентную прибыль через месяц? Другой момент: слишком быстро поймали «бизнесмена» Рифата — и привлекли к ответственности. Можно подумать, что, ограбив вкладчиков, он смиренно сел на лавочке у здания суда, ожидая своей участи.

После съемок Александр признался, что по профессии почти не работает, служит менеджером по продажам. Иван тоже менеджер. И только Рифат Маратович безраздельно служит искусству. Он приехал попытать актерского счастья в Москве, надеясь, что телешоу дадут ему путевку в большое кино — или хотя бы в «настоящие» сериалы. Мы все убеждаем его, что поприще Лени Голубкова бесперспективно во все времена.

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