Боевые импульсы. Вооруженные силы России занимают лидирующие позиции в мире по количеству и качеству комплексов радиоэлектронной борьбы

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ

По сообщениям Министерства обороны России, в ходе последних учений военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Западного военного округа отработали методики противодействия беспилотникам. Мобильные расчеты комплексов «Силок» осуществили поиск, перехват управления и принуждение к посадке обнаруженных БЛА самолетного и вертолетного типов. «Вечерняя Москва» выяснила, чем еще может похвастаться наша армия на этом, самом актуальном, техническом направлении.

В разных уголках земного шара продолжаются боевые действия. Но все чаще в них участвуют не люди, а дистанционно управляемая техника. Хорошо проявили себя в борьбе с беспилотниками в Сирии российские зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия «Панцирь-С1», но 100-процентной гарантии поражения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) это вооружение не дает, эффективно действуя только в комплексе с другими средствами.

Готова ли к новой модели ведения современного боя, где господство в воздухе будут обеспечивать целые рои боевых дронов, армия России?

Шок американских генералов

Россию слишком долго считали «страной-бензоколонкой» и «медведем с балалайкой». Упоение своими успехами и пренебрежение чужими никогда до хорошего не доводит. Осенью 2015-го, после начала российской военной операции против бандформирований международных террористов в Сирии, военные США испытали шок. Не только потому, что российские летчики за несколько месяцев боевой работы выбомбили дотла инфраструктуру боевиков, с которой пилоты США не могли справиться несколько лет. Больше всего их поразили (пока ментально) возможности российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В один прекрасный день на значительной территории Ближнего Востока внезапно «ослепли» все радары, вышли из строя системы наведения оружия и даже появились непреодолимые помехи для разведсъемки из космоса. Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Филипп Бридлав ошеломленно назвал происходившее тогда в Сирии «русским пузырем диаметром в 600 километров», в котором «НАТО не видит и не слышит ничего». А российские военные развернули — всего-то! — несколько новейших отечественных систем РЭБ «Борисоглебск-2».

«Балалайки» у «русского медведя» оказались настолько эффективными, что другой американский генерал, командовавший тогда сухопутными войсками США в Европе, Бен Ходжес, охарактеризовал российский потенциал РЭБ как «умопомрачительный». За пять прошедших после этого «момента истины» лет арсеналы наших войск радиоэлектронной борьбы значительно пополнились новыми образцами высокотехнологичных комплексов. Возможно, скоро РЭБ станет отдельным родом или видом Вооруженных сил России. Вероятно, одним из самых главных для достижения победы на поле боя.

«Житель» чужих не пускает

Уже сегодня системы РЭБ стали критически важными для успешного ведения любых боевых действий. В целом современная радиоэлектронная борьба представляет собой комплекс согласованных мероприятий и действий войск, которые проводятся в целях снижения эффективности управления войсками и применения оружия противника, обеспечения заданной эффективности управления своими войсками и применения ими средств поражения. Достижение этих целей осуществляется поражением систем управления войсками и оружием, связи и разведки противника путем изменения качества циркулирующей в них информации, скорости информационных процессов, параметров и характеристик электронных средств. Не менее важна и защита своих систем управления, связи и разведки от поражения техническими средствами разведки иностранных государств. Она достигается обеспечением заданных требований к информации и информационным процессам в автоматизированных системах управления, связи и разведки, а также свойств электронных средств.

Главным «экзаменом» этого года для наших войск стало проведенное в сентябре стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Кавказ-2020». Средства РЭБ активно применялись на всех его этапах. На полигоне под Волгоградом военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы обеспечили работу полностью скрытой от условного противника системы управления нашими войсками. Применение комплексов «Борисоглебск-2» позволило предотвратить разведку противника, в том числе подавлением сигналов управления беспилотных летательных аппаратов.

Надежную многоуровневую комплексную систему защиты полевых командных пунктов от БЛА, разработанную на основе опыта современных вооруженных конфликтов, этой осенью наши военные создали на всех полигонах, где проводились масштабные маневры. В регионах Северного Кавказа, юга России и Закавказья специалисты РЭБ оборудовали посты радиоразведки и подавления, применив станции помех «Житель» и комплексы РЭБ «Красуха».

Решая множество задач

Современные российские средства РЭБ разработаны с учетом перспектив развития систем управления войсками и оружием ведущих иностранных армий. Это существенно расширило номенклатуру поражаемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличило дальность радиоподавления в 3,5 раза.

Новинки поставляются в наши войска практически в режиме нон-стоп. Так, на вооружение подразделения РЭБ общевойсковой армии Западного военного округа поступил новейший высокомобильный комплекс радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня «Палантин». Этот комплекс предназначен не только для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, но и для ведения радиоэлектронной разведки (РЭР). Возможности аппаратуры позволяют «ослепить» врага в коротковолновом, ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Помимо этого, «Палантин» наделен системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и РЭР в единую рабочую сеть. Это значительно повышает эффективность их применения.

Другой комплекс — «Леер-3» — позволяет непрерывно решать задачи радиоэлектронной борьбы на удалении свыше 100 километров от места развертывания подразделения РЭБ в течение 10 часов, а «Ртуть-БМ» способен создать над местностью так называемый купол. При попадании в зону прикрытия этим комплексом управляемые ракеты противника либо самоуничтожаются на безопасном расстоянии, либо деактивируются. Площадь покрытия комплекса — до 500 квадратных метров — это территория примерно 100 футбольных полей. Еще один плюс в применении аппаратуры «Ртуть-БМ» — мгновенное действие. Комплекс создает непреодолимые для головок самонаведения высокоточных боеприпасов радиопомехи всего за несколько долей секунды.

Уникальными и не имеющими аналогов в мире являются и другие недавно поступившие в российские войска комплексы РЭБ. Например, станция радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» предназначена для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации противника.

Возможности широкополосной станции активных помех «Красуха-4» позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокаторами, используемыми на самолетах различных типов. Этот комплекс РЭБ способен «глушить» не только сигналы радиолокационных станций противника, но и радиоканалы управления беспилотными летательными аппаратами.

На многое способен и комплекс «Силок-02». На днях прошли учения на Тоцком полигоне Центрального военного округа. Боевые расчеты комплексов РЭБ одним импульсным ударом подавили каналы спутниковой связи ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника, летевших в направлении железнодорожной станции. Попав в «сети» импульсов «Силков», после нарушения сигналов управления и телеметрии БЛА «супостата» полностью вышли из строя. Бомбовый удар по стратегически важному железнодорожному узлу был предотвращен. Также специалисты РЭБ отработали захват чужих разведывательных дронов в «плен» — принудительную посадку беспилотников противника для изъятия фото- и видеоматериалов.

«Москва» — всему голова

Большую часть научных и конструкторских решений в области ведения радиоэлектронной борьбы во всех средах и для любых типов носителей производят специалисты оборонной государственной корпорации «Ростех». В Вооруженные силы России ростеховские предприятия поставляют специализированные вертолеты — постановщики помех Ми-8МТПР-1 с комплексами РЭБ «Рычаг-АВ». Они способны полностью «ослепить» противника в радиусе нескольких сотен километров. Еще один из современных бортовых комплексов обороны — «Витебск». Им оснащаются штурмовики Су-25СМ, боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

«Мозговым центром» радиоэлектронной обороны на земле можно назвать комплекс разведки и управления «Москва-1». Его возможности позволяют осуществлять радиотехническую разведку воздушного пространства на дальности до 400 километров. При этом комплекс работает в пассивном режиме, что обеспечивает высокую скрытность, возможность оставаться незаметным для средств обнаружения противника. На управлении «Москвы-1» одновременно могут находиться более семи комплексов РЭБ.

Например, «Москва-1» способна управлять мобильными комплексами РЭБ семейства «Красуха», которые на дальности до 300 километров обнаруживают и эффективно подавляют бортовые РЛС самолетов противника. «Красуха» также позволяет осуществлять подавление всех радиолокационных систем, установленных на пилотируемой и беспилотной авиации, крылатых ракетах и самолетах-разведчиках.

«Шорох» ловит по тихому шелесту

В октябре 2020-го в Москве прошли две выставки, на которых российские ученые и конструкторы продемонстрировали новейшие разработки в сфере средств обеспечения безопасности государства. Защита от дронов — от военного и промышленного шпионажа — более чем актуальна, и борьбе с БЛА научные центры и предприятия отечественного оборонно-промышленного комплекса сегодня уделяют особое внимание.

Комплексы РЭБ для борьбы с беспилотниками работают по принципу радиоэлектронного подавления их бортовой аппаратуры. Локатор ловит отраженные от воздушного объекта сигналы и может обнаруживать даже малоразмерные цели. Но традиционные методы иногда не помогают обнаружить дроны с малой отражающей поверхностью. На прошедшей в столице с 20 по 23 октября Международной выставке «Интерполитех» впервые была показана новая разработка ростеховского холдинга «Росэлектроника» — модуль акустической разведки «Атака-Шорох». Этот комплекс успешно обнаруживает летящие в режиме радиомолчания беспилотники по звуку. Сверхчувствительные микрофоны «слышат» на расстоянии до 500 метров. «Атака-Шорох» оснащается интеллектуальной системой анализа внешней обстановки, поэтому легко отличает звук беспилотника от других шумов.

Аппаратура нового антидрона может быть интегрирована с комплексом радиочастотного обнаружения и подавления БЛА «Атака-DBS», также созданным специалистами «Росэлектроники». В случае обнаружения модулем звуковой разведки дрона, летящего в автономном режиме, «Атака-DBS» заблокирует каналы спутниковой навигации аппарата.

17–18 октября на Всероссийском фестивале NAUKA 0+ концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил свои разработки в области противодействия беспилотным летательным аппаратам. Носимый ручной комплекс противодействия БЛА «Пищаль-ПРО» предназначен для срыва полетного задания дрона путем подавления его каналов связи, управления и навигации. Также в экспозиции концерна был представлен стационарный комплекс противодействия БЛА всенаправленного действия «Купол-ПРО». Название говорит само за себя: войска или объекты защищены от проникновения с воздуха чужих дронов непроницаемой пеленой из боевых импульсов.

ЦИФРЫ

Процентов составит уровень оснащенности войск РЭБ современной техникой к началу 2021 года.

ФАКТ

12 апреля 2014 года боевой корабль ВМС США, главным оружием которого являются крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью полета до 2500 километров, полностью лишился возможности использовать находящиеся на его борту комплексы управления и системы вооружения. Произошло это в акватории Черного моря, когда американский эсминец «Дональд Кук» шел с непрошеной «инспекцией» к берегам недавно вернувшегося в Россию Крыма. Полностью «выключил из жизни» чужой корабль российский комплекс РЭБ «Хибины», установленный на бомбардировщике Су-24. Самолет всего один раз пронесся над палубой эсминца, и тот сразу стал небоеспособной плавучей мишенью.

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The National Interest (США) «В способности противодействовать вражеским беспилотным летательным аппаратам Россия достигает все более серьезных успехов. Это может вызвать большие трудности у США, которые на данный момент сосредоточились на активном применении беспилотников… Рост количества средств радиоэлектронной борьбы и уровня мастерства российских военных в их применении создают угрозу для американского флота БЛА. Беспилотники США улучшают свои характеристики автономности, однако они не смогут остаться без радиосвязи, которая необходима для передачи данных. Это слабое место активно использует Россия».

КОММЕНТАРИЙ

Виктор Сокирко, военный эксперт:

— Конфликт в Нагорном Карабахе еще раз показал, что российские Вооруженные силы идут верным путем, уделяя большое внимание как развитию беспилотной авиации, так и средств радиоэлектронной борьбы с дронами. Недавно министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в Сирии наши войска впервые отработали систему воздушной разведки с привлечением вплоть до 80 беспилотников. Эффективность отечественной системы разведки и наблюдения с помощью беспилотников, по словам Шойгу, в разы превосходит западные аналоги, в том числе в отношении отслеживания ударов высокоточным оружием. Подобные западные системы наблюдения засекают чуть больше 20 процентов, у нас — 80 процентов.

В это же время у нас лучшие в мире системы РЭБ. Армия Азербайджана сейчас использует большей частью израильские разведывательные беспилотники Hermes, Heron, Harop, Orbiter 2M и ударные БЛА турецкого производства Bayraktar ТВ2.

У армянских подразделений вылетают на поле боя дроны собственной разработки. Но если бы хоть у одной из сторон конфликта стояли на вооружении российские комплексы РЭБ, например «Красуха», над Нагорным Карабахом было бы абсолютно чистое небо. Любые беспилотники просто теряли бы управление и падали на землю. А в нашей армии сегодня есть немало и других эффективных средств радиоэлектронной борьбы, и еще многие новинки — на подходе.

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