«Свое чувство юмора»: автор идеи «Ералаша» рассказала, что будет с киножурналом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Детский юмористический киножурнал «Ералаш» после смерти художественного руководителя Бориса Грачевского продолжит свое существование и жизнь, только на новом витке. О том, какое будущее ждет проект и кто сможет его возглавить, корреспондент «Вечерней Москвы» спросил у кинорежиссера, народной артистки России Аллы Суриковой.

Фактически Алла Сурикова является автором идеи создания «Ералаша». В 1973 году, когда она заканчивала Высшие режиссерские курсы режиссеров детского кино, она написала письма в ЦК КПСС, Союз кинематографистов и в Госкино СССР о том, что детям нужен юмористический киножурнал. Но браться за реализацию задумки, по ее собственному признанию, ни одна студия не горела желанием.

— Потому что забот много, а денег мало. Тем не менее однажды меня вызвал в Госкино СССР заместитель его председателя Борис Павленок и сказал: «Мы утверждаем ваш журнал и запускаем на киностудии имени Горького». И спросил: «А что хотели бы лично вы?». А я хотела снять дипломный фильм и потом продолжать снимать кино, — вспоминает она.

Главным редактором проекта стал Александр Хмелик. Название «Ералаш» придумала его дочь Мария — будущий кинодраматург, а Борис Грачевский стал директором. Когда Хмелик отошел через несколько лет от руководства, Борис Грачевский полностью возглавил журнал. А Алла Сурикова сняла для «Ералаша» несколько сюжетов.

Она поделилась с корреспондентом «Вечерней Москвы», что изначально задумывала «Ералаш» как платформу для молодых режиссеров, где они будут снимать 3–4-минутные фильмы и оттачивать мастерство перед тем, как получить деньги на полнометражную кинокартину. Идею, отмечает режиссер, реализовать получилось. Многие ее ученики снимали для «Ералаша» свои короткометражки.

При этом Алла Сурикова очень высоко оценивает роль Бориса Грачевского.

— Борис Грачевский без малого 50 лет держал на своих плечах этот журнал. Он сделал очень много для того, чтобы «Ералаш» стал известен во всей стране и даже в мире. Потому что тут и киножурнал, и клубы, и школа актерского мастерства и так далее. Я думаю, проект очень хорошо запущен, раскручен и крепок. И я уверена, что Боря оставил много крепких ребят, которые смогут поднять это знамя и нести его дальше, — считает собеседница «ВМ».

Алла Сурикова является автором идеи создания «Ералаша» / Фото: Дмитрий Ермаков / Агентство городских новостей «Москва»

Она не исключает, что в дальнейшем киножурнал может быть назван «имени Бориса Грачевского».

По ее словам, в «Ералаше» сейчас заинтересованы все — и дети, и взрослые, и режиссеры, и министерство культуры. Да и у некоторых его выпусков на YouTube по несколько миллионов просмотров. Только, возможно, развиваться он уже будет на каком-то новом витке.

— Так что это прекрасное дело, я уверена, будет жить. Придут современные молодые режиссеры, они по-своему станут прокладывать пути к юному зрителю. Сегодня ведь меняется очень многое. Я смотрю с любопытством ТНТ — там сейчас популярны стендапы, импровизации. Без юмора на грани фола у них нет ничего. В «Ералаш» тоже прокрадывается что-то «около плинтуса» иногда. Хотя лично я против того, чтобы для детей был юмор ниже пояса, — констатировала режиссер.

Несмотря на то что сейчас на различных платформах много контента без цензуры и дети его все равно будут смотреть, «Ералаш», с ее точки зрения, должен вести свою линию и свое чувство юмора, свое движение к настоящему искусству.

— Конечно же, это должны быть захватывающие истории, яркие, трюковые и очень веселые, интересные для сегодняшнего маленького зрителя, — резюмировала Сурикова.

Напомним, российский кинорежиссер и бессменный художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 января в Москве от последствий коронавируса. Ему был 71 год. Официальной информации о том, кто возглавит детский киножурнал после его смерти, пока не поступало. Прощание с режиссером состоится 17 января в Доме кино.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «Организация кинопроизводства».

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

С 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

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